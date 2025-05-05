MLB》日媒直呼「韓國至寶」！金慧成代跑光速上三壘 道奇教頭叫好

金慧成。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天以3：4在客場不敵勇士，終止近期7連勝，曾在韓職拿下盜壘王的南韓好手金慧成，在9局上代跑上演生涯首盜，隨後還靠飛快腳程推進到三壘，也令總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚譽有加。

金慧成春訓表現不佳，但開季後在3A成績不俗，因韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）進傷兵名單，金慧成昨天被拉上大聯盟，也在比賽後段上場代守。

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今天金慧成在9局上代跑敲出安打的帕赫斯（Andy Pages），也馬上發動盜壘，大聯盟生涯首盜進帳。不過上到二壘的金慧成仍不滿足，在史密斯（Will Smith）遭三振後，金慧成趁著捕手在處理不死三振時上到三壘得分大門口，不過最後道奇仍功虧一簣。

儘管最後道奇無緣追平戰局，但金慧成的展現出優異腳程以及優異的比賽解讀能力，日媒《Full-Count》報導標題也以「韓國至寶」來形容金慧成。

賽後道奇總教練羅伯斯也大讚金慧成：「太令人振奮！面對伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）這種投手時盜壘成功並不容易，他做得很棒。那是非常出自本能的動作，我們未來一定還能再看到他的速度展現，他證明自己擁有極佳的比賽直覺。」

金慧成。（歐新社）

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