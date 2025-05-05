NBA季後賽》柯瑞第四節砍14分 勇士贏火箭以4：3晉級次輪

柯瑞。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今天在西部季後賽首輪G7，希爾德（Buddy Hield）猛轟9記三分球，柯瑞（Stephen Curry）在下半場復活並在第四節砍14分，勇士最終以103：89打敗西部第2種子火箭，系列賽以4：3脫穎而出挺進準決賽，將對決灰狼。

勇士在系列賽取得3：1聽牌，無奈G5、G6都吞敗，讓火箭將戰線帶入G7，而來到火箭主場就考驗勇士打客場的能力。前役出手4次皆墨、得分掛蛋的希爾德，在上半場變身超級射手，就以9投8中包括三分球7投6中，轟進22分，尤其他第二節也砍14分，帶領勇士半場打完取得51：39領先火箭。

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柯瑞在上半場手感不理想僅在第二節尾聲才投進第1顆三分球拿3分，不過他下半場做出調整，幫助勇士守住領先，另外在第四節一度出現進攻當機，先是巴特勒（Jimmy Butler）跳出來止血，柯瑞、希爾德再連兩顆三分彈，成功在客場奪勝。火箭雖在第三節雖步步進逼，但整場找不太大投籃手感，在這場生死G7黯然吞敗，遭到勇士「下剋上」。

柯瑞上半場雖然只有3分，下半場成功醒來，全場16投8中包括4顆三分球，進帳22分、10籃板、7助攻、2抄截、2阻攻，希爾德砍進9顆三分球，進帳全隊最高33分，巴特勒20分、8籃板、5助攻，D.格林（Draymond Green）16分、6籃板及5助攻。

火箭此仗表現最佳是小將湯普森（Amen Thompson）拿下24分、8籃板，森根（Alperen Sengun）進帳21分、14籃板，至於身為主將的范維利特（Fred VanVleet）獲14分，另一位大將J.格林（Jalen Green）更是只有6分。

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