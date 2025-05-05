晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》柯瑞第四節砍14分 勇士贏火箭以4：3晉級次輪

2025/05/05 11:08

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今天在西部季後賽首輪G7，希爾德（Buddy Hield）猛轟9記三分球，柯瑞（Stephen Curry）在下半場復活並在第四節砍14分，勇士最終以103：89打敗西部第2種子火箭，系列賽以4：3脫穎而出挺進準決賽，將對決灰狼。

勇士在系列賽取得3：1聽牌，無奈G5、G6都吞敗，讓火箭將戰線帶入G7，而來到火箭主場就考驗勇士打客場的能力。前役出手4次皆墨、得分掛蛋的希爾德，在上半場變身超級射手，就以9投8中包括三分球7投6中，轟進22分，尤其他第二節也砍14分，帶領勇士半場打完取得51：39領先火箭。

柯瑞在上半場手感不理想僅在第二節尾聲才投進第1顆三分球拿3分，不過他下半場做出調整，幫助勇士守住領先，另外在第四節一度出現進攻當機，先是巴特勒（Jimmy Butler）跳出來止血，柯瑞、希爾德再連兩顆三分彈，成功在客場奪勝。火箭雖在第三節雖步步進逼，但整場找不太大投籃手感，在這場生死G7黯然吞敗，遭到勇士「下剋上」。

柯瑞上半場雖然只有3分，下半場成功醒來，全場16投8中包括4顆三分球，進帳22分、10籃板、7助攻、2抄截、2阻攻，希爾德砍進9顆三分球，進帳全隊最高33分，巴特勒20分、8籃板、5助攻，D.格林（Draymond Green）16分、6籃板及5助攻。

火箭此仗表現最佳是小將湯普森（Amen Thompson）拿下24分、8籃板，森根（Alperen Sengun）進帳21分、14籃板，至於身為主將的范維利特（Fred VanVleet）獲14分，另一位大將J.格林（Jalen Green）更是只有6分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中