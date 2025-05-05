路跑》長濱雙浪金剛馬拉松有美、日跑者參戰 周柏江全馬奪冠

長濱馬拉松開跑。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025長濱雙浪金剛馬拉松昨清晨5點在台東長濱國民小學熱鬧起跑，今年有來自澳洲、比利時、美國、加拿大、馬來西亞、菲律賓、越南、中國、北愛爾蘭、印尼、日本等11個國家的選手參加，總人數超過2200人共襄盛舉。

適逢活動邁入第十週年，今年特別在金剛大道推出別具特色的「長濱鄉部落餐桌」，讓選手們在奔馳間不僅能飽覽蔚藍太平洋風光，還能品嚐由「太平洋冰箱」端出的限量珍饈，包括龍蝦、月光螺、白蝸牛，以及以長濱米手工捏製的飯糰。

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來自屏東第二次參加長濱馬拉松的周柏江，去年拿下第二名，今年更進一步以2小時53分16秒拿下全馬男子組第一、許世平以些微差距拿下第二、李柏毅第三；全馬女子組第一名許紹程以3小時23分34秒完賽、第二名為黃慧美、第三名為劉素雅；同樣是第二次參加長濱馬拉松的花蓮玉里在地好手黃華凡，以1小時22分29小奪得半馬男子組第一、謝孟育及張智超分列第二及第三名；嘉義大學的鄔心語在美麗的景色中跑出1小時37分46秒，列半馬女子組第一名、第二及第三名為方巧玲及李秀如。

首次由自行車轉戰馬拉松的活動代言人徐甘舒（舒舒），沿著遼闊的太平洋美景奔跑，聞著海的味道，初體驗雖辛苦仍順利完成首次半馬體驗。活動在長濱國小旮亙竹鐘隊、樟原國小森巴鼓隊及鹿角樂團的音樂中熱鬧圓滿落幕。

今年首次攜手國家發展委員會及臺東縣政府，於4月18日至20日推出全方位的「賽前體驗營」，共有21位參加者在金剛大道上做瑜珈、騎乘自行車穿梭於海岸山脈與太平洋間，品嚐由在地店家與專業營養師聯手設計的健康飲食，專業教練指導運動修復與技巧的觀念。3天活動還深入長濱鄉的日常風景，安排在地長濱漁港故事導覽、體驗炒海鹽與足底按摩、造訪獨立書店，讓參加者貼近長濱鄉慢活、健老的在地生活哲學。

東管處夏天另一項運動賽事—秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動，也將在6月8日登場，今年新推出鐵三角電輔車組別，讓鐵人賽事變得更加親民，報名即將在5月9日截止，歡迎各界好手與民眾及企業團體把握時間報名參加。

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