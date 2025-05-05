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WTT青少年挑戰賽》台灣內戰中擊退吳映萱 智淵乒乓球館葉伊恬勇奪U19女單冠軍

2025/05/05 12:03

葉伊恬在U19女單決賽擊敗吳映萱，奪下今年首冠。（取自合庫桌球隊臉書）葉伊恬在U19女單決賽擊敗吳映萱，奪下今年首冠。（取自合庫桌球隊臉書）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕來自智淵乒乓球館的17歲小將葉伊恬，昨晚在「台灣內戰」中以直落三擊退國泰女將吳映萱，奪下2025年WTT曼谷青少年球星挑戰賽U19女單冠軍，也是她今年首座國際賽冠軍。

世界排名98的葉伊恬今年將重心放在成人組的WTT支線賽及挑戰賽，這一站也是她今年首場青少年挑戰賽。她首輪先以3:1解決11歲的日本女神童松島美空，8強再以3:0收拾印度的布米克，4強賽對決香港新生代希望蘇籽童，葉伊恬鏖戰5局才以3:2脫困。

今年奪下林茲青少年挑戰賽U19女單冠軍的吳映萱，前兩輪先後擊敗國泰隊友彭郁涵、巫佳恩，4強再以3:2力退中國小將丁怡婕，搶下另一張決賽門票。

葉伊恬在決賽首局就火力全開，11:1強勢拿下，第2局也克服開局3:6落後，在8:9落後下連續搶攻得手，11:9後來居上。

吳映萱第3局展開反撲，一度取得9:4領先，葉伊恬並未鬆手，先追到9平，9:10逆勢下連續正手搶攻得分，12:10鎖定勝利。

U19男單賽事，上一站在曼谷青少年挑戰賽摘下U17男單冠軍的徐絃家，在8強賽以3:1擊敗中國小將周冠宏，但在4強賽以0:3敗給日本好手吉山和希，苦吞對戰6連敗，也是他繼上一站曼谷青少年挑戰賽之後，連兩站在U19男單4強不敵吉山和希。吉山和希最後在決賽以直落三打敗南韓小將崔志煜，抱走冠軍。

U15男雙決賽，台南幫的鄭旻修/余奕慶在另一場「台灣內戰」中，以3:2力克陳凱程/鄭元綸，奪下冠軍。

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