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MLB》前天被絆倒提前退場 紅襪一壘卡薩斯肌腱斷裂整季報銷

2025/05/05 13:39

卡薩斯週六比賽衝向一壘時被絆倒提前退場。（資料照，美聯社）卡薩斯週六比賽衝向一壘時被絆倒提前退場。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據紅襪球團表示，前天因傷退場的紅襪25歲一壘手卡薩斯（Triston Casas）因左膝肌腱斷裂，剩餘賽季將完全報銷。

台灣時間3日紅襪面對雙城的比賽，2局下半卡薩斯面對萊恩（Joe Ryan）的滑球碰成高彈跳，衝向一壘時被一壘手法蘭斯（Ty France）的腳絆倒，第一時間無法起身，甚至需要動用擔架才能退場，並立即送往醫院檢查。直到今天，紅襪宣布卡薩斯的傷勢為左膝肌腱斷裂，並已經進行手術修復。

紅襪棒球事務總管布瑞斯洛（Craig Breslow）今天在受訪時坦言，他昨晚已和卡薩斯有過談話，「我們有互相傳訊息，我們非常關心他的身體健康。」

今年是卡薩斯第4個大聯盟球季，然而他從開季至今的狀況並不理想，總計29場的出賽，僅繳出.182/.277/.303的打擊三圍，外帶3發全壘打與11分打點。

總教練柯拉（Alex Cora）表示，卡薩斯去年因肋骨軟骨撕裂而缺席了大部分的比賽，因此為了想要在今年能夠每天上場，休賽季非常認真地訓練，「他休賽季的表現出色，希望自己能夠早點進入狀況，但開季的表現並未如他所預期。他原本有很多的上場機會，但現在我們必須將重點放在術後的復健，希望他重返球場後能比之前更強壯，並準備為明年球季奮鬥。」

而在卡薩斯受傷後，紅襪從3A拉上可左右開弓的內野手托羅（Abraham Toro），今天代打上陣沒有敲安。

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