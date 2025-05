MLB》前天被絆倒提前退場 紅襪一壘卡薩斯肌腱斷裂整季報銷

卡薩斯週六比賽衝向一壘時被絆倒提前退場。(資料照,美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕根據紅襪球團表示,前天因傷退場的紅襪25歲一壘手卡薩斯(Triston Casas)因左膝肌腱斷裂,剩餘賽季將完全報銷。

台灣時間3日紅襪面對雙城的比賽,2局下半卡薩斯面對萊恩(Joe Ryan)的滑球碰成高彈跳,衝向一壘時被一壘手法蘭斯(Ty France)的腳絆倒,第一時間無法起身,甚至需要動用擔架才能退場,並立即送往醫院檢查。直到今天,紅襪宣布卡薩斯的傷勢為左膝肌腱斷裂,並已經進行手術修復。

紅襪棒球事務總管布瑞斯洛(Craig Breslow)今天在受訪時坦言,他昨晚已和卡薩斯有過談話,「我們有互相傳訊息,我們非常關心他的身體健康。」

今年是卡薩斯第4個大聯盟球季,然而他從開季至今的狀況並不理想,總計29場的出賽,僅繳出.182/.277/.303的打擊三圍,外帶3發全壘打與11分打點。

總教練柯拉(Alex Cora)表示,卡薩斯去年因肋骨軟骨撕裂而缺席了大部分的比賽,因此為了想要在今年能夠每天上場,休賽季非常認真地訓練,「他休賽季的表現出色,希望自己能夠早點進入狀況,但開季的表現並未如他所預期。他原本有很多的上場機會,但現在我們必須將重點放在術後的復健,希望他重返球場後能比之前更強壯,並準備為明年球季奮鬥。」

而在卡薩斯受傷後,紅襪從3A拉上可左右開弓的內野手托羅(Abraham Toro),今天代打上陣沒有敲安。

