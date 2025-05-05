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MLB》遭勇士重砲雙響痛擊、近3戰ERA7.88！道奇前火球少主吐真言

2025/05/05 13:56

梅伊。（路透）梅伊。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天3：4不敵勇士，終止7連勝，前火球少主梅伊（Dustin May）先發5.2局失4分，吞下本季第2敗，防禦率也上升至4.36，賽後他也坦言，自己的表現必須更穩定。

梅伊今天開賽就遭遇亂流，先是保送維杜戈（Alex Verdugo）後，外角橫掃球被明星重砲萊利（Austin Riley）逮中形成2分砲。3局下幾乎複製貼上，梅伊開局被維杜戈敲安，接著偏低橫掃球又被萊利扛出中外野大牆，萊利上演單場雙響砲，本季第8轟出爐。

賽後梅伊坦言：「真的很懊惱，用幾乎相同的球路被同一名打者敲出2發全壘打，跟我原先預想的比賽內容差很多。」但梅伊也補充，自己認為整體表現還算不錯。談到挨轟的2顆橫掃球，他表示：「第一球我應該投更外角一點，而且也投太高了；第二球雖然沒那麼糟，但也有點跑道中間，不小心投太甜。」

梅伊去年原本要從兩次右手肘手術中復出，沒想到卻又因吃生菜沙拉造成食道撕裂傷而整季報銷。今年終於康復回歸，搶下道奇輪值第5號先發，開季前3場虎虎生風，16局僅挨7安失2分，送出14K，防禦率1.06；然而近3場先發，梅伊16局被敲20安丟掉14分，投出14K，防禦率7.88。

回顧最近的表現，梅伊坦言：「有好也有壞，起伏不小，有些時候投得不錯，但也有非常糟糕的時候。我必須讓自己的表現更穩定，這是我接下來要努力的方向。」

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