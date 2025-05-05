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台北賽》王齊麟／邱相榤要跨過今年的16強魔咒 找「冠軍教練」李洋指導？

2025/05/05 13:58

王齊麟／邱相榤。 （記者吳孟儒攝）王齊麟／邱相榤。 （記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕超級300系列台北羽球公開賽5月6日至11日登場，王齊麟今年改搭邱相榤首度亮相，希望可以打得好一點，還開玩笑說要找「冠軍教練」李洋來好好指導。

王齊麟／邱相榤去年初合拍，曾3度打進4強賽，目前世界排名19名，但本季卻頻頻卡關，6場賽事有5場止步16強。對此王齊麟也自嘲，「剛配得時候很新鮮，大家還不適應，但現在被大家摸透了。」邱相榤則說因為改東西，加上想太多，近期越打越彆扭。

在3月的歐洲征途幾乎是一戰打包，讓邱相榤感到挫折不已，王齊麟也爆料搭擋壓力很大，聊天時還一度哽咽，但兩人溝通很久，都知道不足之處在哪，得有人出來處理網前組織，不然就會屢戰屢敗，而兩人也自認目前正往好的方向前進。

台北羽球公開賽即將開打，王齊麟笑說過去兩屆成績不太好，尤其去年跟李洋搭配還16強止步，直接讓李洋就快速退休，今年會跟邱相榤加把勁，希望能爭取好的成績。

退休的李洋不再跟王齊麟搭檔，但兩人今天在記者會前還是有碰面，王齊麟笑說，看到李洋率領國體大在全大運拿下男團金牌，男雙更是「金包銀」還特別第一時間傳訊息恭喜他，「你不只是新官上任一把火，還把整個森林都燒了！」而他也搞笑地說說，會想找「冠軍教練」李洋來指導一下，看會不會有所突破。

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