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日職》強！台灣火球新星孫易磊旅日代表作 二軍先發6局無安打飆4K

2025/05/05 14:37

孫易磊。（資料照，記者陳志曲攝）孫易磊。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣20歲火球男孫易磊今天在二軍先發對決養樂多燕子二軍，主投6局沒有被敲出安打，飆出4次三振，防禦率降至1.71，繳出旅日代表作。而養樂多二軍遭到孫易磊、山本晃大、薩巴拉（Aneurys Zabala）與山本拓實等4人聯手投出無安打比賽。

孫易磊今天開賽上演6上6下，飆出2次三振。3局上面對第7棒矢野泰二郎投出保送，澤野聖悠犧牲觸擊護送跑者上二壘，不過孫易磊穩住陣腳，先將高野颯太三振，再讓西村瑠伊斗擊出左外野飛球出局，化解得點圈有人危機。

4局上孫易磊又繳出3上3下，5局上1出局後對俄羅斯18歲大物Moiseyev Nikita投出保送，不過孫易磊解決矢野泰二郎，接著Moiseyev Nikita盜壘遭到阻殺。6局上孫易磊再度繳出3上3下，野投出本場第4K，結束今天投球任務。

日本火腿二軍在3局下與5局下各拿1分，8局下更灌進3分奠定勝基，終場5：0獲勝，孫易磊拿下本季二軍首勝，同時也是旅日首場先發勝。孫易磊今天先發用73球投出6局無安打，另送出4次三振與2次保送，最快球速來到152公里，賽後防禦率降至1.71。

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