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台北賽》18歲美少女宮崎友花名列女單頭號種子 世界冠軍駱建佑也參戰

2025/05/05 14:33

宮崎友花。（資料照）宮崎友花。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕超級300系列台北羽球公開賽將在5月6日至11日於台北小巨蛋點燃戰火，本屆賽事將有來自27個國家、451位好手報名參賽，實力不容小覷，而台灣隊也精銳盡出，由一哥周天成、尋求衛冕的林俊易領軍，目標將冠軍金盃留在自家主場。

今年有包括馬來西亞、印尼、印度、日本等國際好手大舉壓境，包括新加坡名將駱建佑，日本女子好手宮崎友花與日本混雙搭擋綠川大輝／齊藤夏等人參賽。

2021年羽球世錦賽的冠軍得主、男單世界排名11的駱建佑今天還擔任「神秘嘉賓」，他在記者會上表示，自己從2012年就首度參賽，迄今來台北打過6、7次，這次比賽不設限，會想對到每一位選手。

女單外國選手的最大亮點則是來18歲明日之星宮崎友花，她曾在2022年世青賽奪金，去年也在巡迴賽破繭而出，在超級1000系列中國公開賽打下亞軍，今年則在超級750系列印度公開賽打入4強，目前世界排名高居第8，名列台北賽頭號種子，而南韓女將沈有振則要尋求衛冕。

名列混雙第2種子的綠川大輝／齊藤夏也大有來頭，兩人今年才在超級500系列印尼大師賽奪冠，亞錦賽打下亞軍，世界排名高居第9，將是頭號種子楊博軒／胡綾芳的爭冠最大假想敵。

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