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台非混血兒劉承軒熱愛角力 全中運摘金並錄取高中體育班

2025/05/05 15:12

大義國中學生劉承軒（中）全中運勇奪角力金牌，今年也錄取海青工商體育班，校長郭莉芳（左）與教練李宗杰（右）鼓勵他在角力運動勇敢追夢。（大義國中提供）大義國中學生劉承軒（中）全中運勇奪角力金牌，今年也錄取海青工商體育班，校長郭莉芳（左）與教練李宗杰（右）鼓勵他在角力運動勇敢追夢。（大義國中提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025年全國中等學校運動會已於上月落幕，高雄市大義國中3年級生劉承軒成功奪下國男組角力自由式第4級金牌，劉承軒是台灣與南非混血兒，從小熱愛角力運動，於小學5年級拜師角力教練李宗杰苦練，不僅今年拿下全中運金牌，也順利錄取角力名校海青工商體育班，盼有一天能成為國手，站上世界舞台為國爭光。

劉承軒的父親是南非人、母親是台灣人，從小在南非生長的他，特別熱愛看角力運動，小四時來高雄就讀，南非籍的父親得知海青工商教練李宗杰專門培育優秀的角力選手，特別帶著劉承軒前往拜師，並於小五時正式接受訓練，靠著苦練，不僅在2024年全民運動會中，以國中生身份挑戰公開組選手，技驚四座奪下銀牌，同年也勇奪全國中等學校角力錦標賽金牌，並於今年全中運再次奪金。

劉承軒表示，雖然角力訓練相當辛苦，但為了夢想能會咬牙苦練，最大心願是希望有朝一日能代表國家出賽，成為真正的國手，而他也已朝著夢想再往前邁進一大步，今年高中獨招錄取海青工商體育班，可持續在角力運動項目努力。

大義國中校長郭莉芳表示，劉承軒的精彩表現與奮鬥歷程，激勵許多選手運動路上不放棄，他總是默默努力，平日訓練比別人付出更多時間，尤其體能訓練上從不喊苦，是一位對未來懷有目標勇敢追夢選手。

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