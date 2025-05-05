全中運》共23位選手破紀錄！獲王楊嬌體育賽事創紀錄獎

張雅佳。（王楊嬌體育賽事創紀錄獎提供）

〔體育中心/綜合報導〕為期六天的114年全國中等學校運動會已於4月24日圓滿閉幕。在這場盛會中，選手們在賽場上展現了無與倫比的競技實力與熱血精神，讓人印象深刻。每位選手臉上都充滿自信與拼勁，無論結果輸贏，這份榮耀都屬於所有努力不懈的選手、教練及支持他們的每一位家人與師長。

本屆全中運共有22位選手打破大會紀錄（相關成績紀錄仍應以114年全運會運動紀錄審查會公佈之成績為準），且符合『王楊嬌體育賽事創紀錄獎』的核獎標準，每人將可獲得10萬元的獎勵。另外明道高中選手張雅佳在高女組200公尺仰式中以2分14秒56的驚人佳績打破了維持9年的全國紀錄，這份殊榮如同去年奧運選手創紀錄般耀眼，將獲得『王楊嬌體育賽事創紀錄獎』100萬元的獎勵。

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公益信託王楊嬌信望愛基金諮詢委員暨獎項發起人簡民惠除了對張雅佳致上祝賀外，也表示：「張雅佳所展現的運動員精神，是堅持不懈、相信自己，這份信念能在關鍵時刻爆發潛能」；張雅佳受訪時也談到: 「並不覺得自己是有天份的選手，可以突然變得游很快，但是我可以每年都有在進步，就是雖然是一點一點，但只要我每年都有在進步，我還是可以破全國的」。

挹注資源 推動體育 讓競技不只是一個運動賽事，也能形塑一種社會文化

近年公益信託王楊嬌信望愛基金與財團法人大眾教育基金會攜手合作，以社會共榮為目標，積極推廣體育運動，簡民惠強調: 「體育不僅是競技的表現，更是國家發展的重要磐石。健康的體魄和積極的運動文化，能夠增強社會凝聚力，並促進經濟發展。



體育賽事不僅能激勵年輕人追求卓越，還能培養團隊合作精神和堅韌不拔的意志，這些都是國家未來發展所需的核心價值。我們不僅是善盡公益社會責任，更希望拋磚引玉，邀集更多企業支持運動發展，期望培育出更多的台灣體育好手，持續在國際運動場上發光發熱」。

114年全中運獲得「2025王楊嬌體育賽事創紀錄獎」的選手名單，請參閱創紀錄獎官方網站:（https://www.wtrp.org/）。

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