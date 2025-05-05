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日職》首球就飆152公里！ 中日龍一指大物初登板6局8K問天吞敗

2025/05/05 16:30

中日龍大物左投金丸夢斗初登板6局8K失2分問天吞敗。（產經新聞）中日龍大物左投金丸夢斗初登板6局8K失2分問天吞敗。（產經新聞）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年選秀獲得4隊第一指名的22歲中日龍大物左投金丸夢斗，今天面對橫濱DeNA一軍初登板表現毫無懼色，不僅首球就飆出152公里火球，還投出6局8K僅失2分的優質先發，但中日龍打線只給他1分火力支援，最終中日1：2不敵橫濱，金丸夢斗「問天」吞下生涯首敗。

金丸夢斗與宗山壘是去年選秀會上最受矚目的兩大好手，選秀會上宗山壘獲得軟銀、火腿、樂天、西武與廣島5支球隊第一指名，最終加盟樂天金鷲，目前已經在一軍出賽28場，打擊率2成73，有2轟；金丸夢斗則獲得中日、DeNA、阪神及巨人4隊指名，最終加盟中日龍。

金丸夢斗今天在一軍初登板面對橫濱DeNA，第一球就投出152公里火球技驚四座，首局包含三振日本武士隊強打牧秀悟在內投出3上3下，次局儘管因為保送與安打面臨失分危機，仍讓山本祐大敲出雙殺打化解。第三局金丸夢斗連飆2K後讓桑原將志敲出軟弱游擊滾地球，但游擊手羅里格茲（Christian Rodriguez）發生守備失誤讓跑者直接上到二壘，紀錄上是一支安打加上失誤，但金丸夢斗馬上穩定下來讓牧秀悟擊出滾地出局。

第四局金丸夢斗解決掉度會隆輝後第二度保送洋砲奧斯丁（Tyler Autsin），面對蝦名達夫投手方向來球，原本是雙殺的大好機會，但金丸夢斗未能順利接到，反而讓球穿越形成安打，接下來他又遭到三森大貴敲安形成滿壘，下棒的山本祐大敲安打回2分造成重傷害，失分後金丸夢斗三振掉林琢真結束4局。接下來5、6局金丸夢斗都投出3上3下，還用2次三振結束今天的投球工作。

總計金丸夢斗生涯初登板投了92球，6局被打5支安打，送出8次三振與2次四壞保送，失掉2分都是責失分，防禦率3.00。而中日龍打線受到洋投凱伊（Anthony Kay）8局好投壓制，僅靠捕手木下拓哉左外野陽春砲得到1分，9局入江大生登板關門成功，終場中日龍以1：2不敵橫濱，也讓金丸夢斗好投吞敗。

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