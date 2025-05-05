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路跑》Wings for Life全球超過31萬人齊跑 YT椅人：透過行動鼓勵更多人

2025/05/05 15:33

Wings for Life全球路跑。（資料照，活動單位提供）Wings for Life全球路跑。（資料照，活動單位提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕Wings for Life 脊髓損傷研究基金會主辦的第12屆Wings for Life全球路跑於5月4日台灣時間晚上7點與全球同時開跑，由來自191個國家，包含一般跑者、輪椅跑者和職業運動員共31萬719名一同起跑，不只全球參與人數突破過往紀錄，本次更募得860萬歐元的報名費及相關捐款金額，資金將全數投入脊髓損傷治癒的研究，一同為共同公益目標而努力。

今年Wings for Life 台灣賽事超過1,300人報名，更有逾500名跑者聚集在中正紀念堂團跑，跑者們透過線上APP與耳機聆聽虛擬終結者號的追趕和鼓勵，一同與全球跑者完成自己的目標。

本次參與者中不乏運動圈、社群創作者等意見領袖親身力挺，首次參加的景美女中拔河隊教練郭昇，在曾瀕臨重大脊髓損傷後不只重返教職，本次身體力行，為自己設下個人目標，更號召拔河隊選手們參加，郭昇教練表示：「賽前雖會擔心表現狀況，但在太太陪同下、帶著熱愛運動的心，希望能盡一份心力」；拔河隊學生們也分享，「平常訓練都只跑600公尺，但透過APP線上跑竟能夠跑出超過10公里的長距離，很感動有不錯的成績，也很開心可以支持教練一同推廣。」

YouTuber 椅人則已經連4年參賽，透過推行輪椅也能向前，他分享：「正如我的書所說，沒試過怎麼知道你不行，希望透過自己的行動鼓勵更多人，也讓脊損治癒的可能性持續下去。」而甫完成226超級鐵人賽事的YouTuber The DoDo Men的 Ian也共襄盛舉，完成了14公里，他也分享：「我在2019年出車禍因脊椎受傷近乎壓迫神經，也因此參加賽事很有感觸，尤其當我知道全球有超過30萬人在同一個時刻為了同個任務而跑，就讓我更有動力跑下去。

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