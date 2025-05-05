NBA季後賽》勇士「第一步任務完成」！ 柯瑞透露G7反彈關鍵

柯瑞與格林。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕勇士在西部季後賽首輪G7克服火箭主場優勢，以103：89收下關鍵勝利，成功「下剋上」晉級下一輪季後賽對決灰狼，主力球星柯瑞（Stephen Curry）末節的發揮成球隊定心丸。

柯瑞今天在第四節拿下全場22分中的14分，賽後在被問到該如何才得以順利鎖定勝局時，柯瑞回應：「巨大的韌性，以及所有人跳了出來。」、「所有人都在說我們前兩場比賽的執行力、我們的能量，所有的那些東西，但我們把它們都排除在外，並了解我們只需要在這48分鐘內全力以赴。所有人都做出貢獻。希爾德（Buddy Hield）的表現真的令人難以置信。」

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「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）本季的加盟是勇士能夠在下半季持續挺進，並順利晉級到下一輪的主因，今天巴特勒拿下20分8助攻。柯瑞認為：「對我們來說，能夠臨場建立化學反應與信任，就像我們在G7做到的那樣，這件事對我們來說意義非常重大。」、「所以，第一步的任務完成了。」

火箭本季在西部打出排名第二的戰績，雖然在1勝3敗的情況下將戰局扳平，但最終未能成為史上第14隊克服1勝3敗劣勢晉級的球隊，但年輕的他們依然在本賽季打出亮眼的成績，未來可期。

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