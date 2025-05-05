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高中棒球聯賽軟式組全國賽 不被看好的中山工商逆轉完成二連霸

2025/05/05 16:18

中工工商完成高中棒球聯賽軟式組全國賽二連霸。（中山工商提供）中工工商完成高中棒球聯賽軟式組全國賽二連霸。（中山工商提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市中山工商棒球隊去年贏得高中棒球聯賽軟式組全國賽冠軍，今年大換血，年輕選手每次上場都是「破釜沉舟」心情，竟也連過五關兩次逆轉勝，連霸成功。

該校棒球隊成軍6年，3年前拿到殿軍後，即把目標設定在冠軍；當家投手湯東叡連2年拿下獲MVP，陳泓鏵、蔡富丞、潘偉豪3位教練也獲選最佳教練獎。

校長李昱平表示，去年有15位棒球選手畢業，今年主力剩一、二年級生，湯東叡自黑豹旗後就因手部不適較少投球，其他幾位投手也難以獨撐大局，被迫採取車輪戰應戰，冠軍賽擊敗台中一中，留下冠軍錦旗。

陳泓鏵表示，今年各校參賽隊伍實力都有所提升，反觀中山隊青黃不接，在調度上令教練團煞費苦心，「艱辛」還不足以形容困境。

鏖戰過程也遇到有驚無險，16強戰對壘和美高中，首局出現亂流不穩，對手以全壘打攻下五分，教練團當機立斷派上王牌湯東叡止血，然後逐步追分逆轉勝。4強時遭遇勁旅台南高工，先以一分差落後，第七局靠著犧牲打取得二比一再次逆轉。

隊長湯東叡指出，手傷尚未痊癒，但為了在畢業前能留下美好的回憶，更想再圓MVP夢，因而主動自動請纓，開局失分有點小緊張，後來隊友逐步搶下超前分，讓他彷彿吃了定心丸，愈投愈有信心，開心團隊為學校取得二連霸。

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