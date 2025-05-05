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網球》魯德終於不是大賽冠軍絕緣體 馬德里封王含金量十足

2025/05/05 16:17

魯德。（路透）魯德。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕挪威一哥魯德（Casper Rudd）在馬德里大師賽男單決賽，以7：5、3：6、6：4力退英國第5種子德雷珀（Jack Draper），收下生涯首座ATP千分等級賽事冠軍，世界排名也從15名攀升至第7名，再度重返前10。

魯德被外界譏笑是「大賽冠軍絕緣體」，因為他過去輸掉2個大師賽決賽、3次大滿貫決賽和一次ATP總決賽決賽，但第7次革命總算不再留憾，而他這一座冠軍也含金量十足，連續擊敗俄國第9種子梅德維夫（Daniil Medvedev）、美國第3種子弗里茲和英國第5種子德雷珀。

能拿到夢寐以求的大賽冠軍，魯德感到十分開心，他有感而發地說：「我的職業生涯在很多方面都比想像中要好，但我始終都夢想贏得像這樣的比賽，包含大師賽和大滿貫，以及成為世界第一，而我已經十分接近。」

魯德和德雷珀的比賽過程高潮迭起，魯德在首盤3：5落後連拿4局後來居上，決勝盤則是上演破發大戰，全場化解13個破發點，成功三盤奪勝，拿下生涯第13座巡迴賽冠軍。

這光榮的一刻還因為未婚妻的親眼見證，讓幸褔感加倍，魯德說：「我的成功有很大程度要歸功於身邊最親近的人，我的家人、朋友還有我的未婚妻，我們去年訂婚，這些年他一直是我最強後盾，昨天他專程來現場支持我，或許正是最後的助力讓我能成功越過終點線，能擁有這麼多美好的人相伴，我覺得很幸褔，也無比幸運。」

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