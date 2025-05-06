西部準決賽G1 約基奇大戰SGA 今日賽事預告與轉播

吉爾吉斯亞歷山大。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場是道奇對上馬林魚，道奇將派出後援投手卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）對上阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），第二場是大都會與響尾蛇的賽事，大都會先發投手為坎寧（Griffin Canning）而響尾蛇則派出尼爾森（Ryne Nelson），記得收看轉播囉!

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NBA部分有兩場賽事，第一場是尼克與塞爾提克東部第二輪G1，是布朗森（Jalen Brunson）還是塔圖姆（Jayson Tatum）能率隊取勝呢?第二場則是金塊與雷霆的西部第二輪G1，約基奇（Nikola Jokic）還是吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）球星對決，千萬別錯過轉播囉!

中職有兩場賽事，第一場是樂天對決富邦，樂天將派出威能帝交手富邦年輕小將黃保羅，第二場是味全交手台鋼，味全先發投手將是鋼龍對上台鋼石萬金，記得收看轉播囉!

MLB

06:30 道奇@馬林魚 愛爾達體育2台

09:30 大都會@響尾蛇 愛爾達體育2台

NBA

07:00 尼克@塞爾提克 緯來體育

09:30 金塊@雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:20 樂天@富邦 愛爾達體育2台

18:30 味全@台鋼 愛爾達體育1台

日職

13:00 火腿＠歐力士 DAZN2

17:00 阪神@巨人 DAZN1

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