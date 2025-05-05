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NBA季後賽》勇士老大哥們「感性會議」 成神射手希爾德締造歷史契機

2025/05/05 17:42

希爾德在今天G7投進9顆三分球締造史詩紀錄。（法新社）希爾德在今天G7投進9顆三分球締造史詩紀錄。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天在生死G7靠著希爾德（Buddy Hield）狂飆9顆三分球轟下33分的史詩表現下，淘汰火箭前進下一輪季後賽，賽後希爾德透露球隊在抵達休士頓後，開了一場臨時的關鍵會議。

勇士在系列賽早早取得3勝1敗優勢，卻接連在火箭主場與自家主場吞下2連敗遭到扳平，希爾德透露，在球隊氣勢低迷的情況下，陣中老大哥柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）在G6打完，球隊抵達休士頓後，主持了一場秘密會議。

希爾德表示：「昨天當我們到休士頓的時候，由Draymond和Steph與Jimmy主持了一場充滿感性的會議，而在那之後，我就完全進入專注模式。那場會議讓所有人都起雞皮疙瘩，並讓我們了解即將要上戰場迎敵，那場會議正是我們所需要的。」

儘管並未完全透露該場會議的內容，但希爾德提到自己在G6的表現完全不專注，但格林卻把所有的責任都攬在自己身上：「你看，今天格林也沒有去跟裁判糾纏。他就是做他自己，一位年度最佳防守陣容的球員。他是我們球隊的領袖，他是我們的精神象徵。」

希爾德在G6一分未得，卻在首節狂飆22分，包含7投6中的三分球，末節他又攻下11分，全場砍進9顆三分球創下季後賽G7最高紀錄，更是第一位不靠罰球在季後賽G7砍下30分以上的球員，成為勇士能夠突破火箭區域防守的最大功臣。

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