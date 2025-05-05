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足球》正式宣布離開利物浦！ 義媒曝英格蘭國腳將與皇馬簽下5年長約

2025/05/05 21:27

阿諾德。（資料照，路透社）阿諾德。（資料照，路透社）

〔體育中心/綜合報導〕本季傳出多次離隊傳聞的英超利物浦後衛阿諾德（Trent Alexander-Arnold），終於在今日透過個人《X》平台正式發表聲明，證實他將在本賽季結束後離開效力長達20年的利物浦，並坦言這是他人生中做出最艱難的決定。

阿諾德稍早在個人《X》平台上表示:「在效力利物浦20年後，現在是我確定自己該離開的時候了。這是我一生中做出最艱難的決定，我知道很多人都在猜測原因，或對於我遲遲沒有對外解釋感到沮喪，但我的初衷一直都是將全部注意力都放在球隊的利益上，那就是第20座聯賽冠軍。

這個俱樂部是我生命的全部，我的全世界，從青訓時期到現在，我所感受到來自俱樂部內外的支持將永遠留在我心中，我會永遠感激你們。不過我從未體驗過別的生活，所以選擇做出這個決定是為了迎接新的挑戰，讓自己走出舒適區，在職業和個人層面上都能迎來進一步的提升。

在我效力利物浦的每一天裡，我都付出了我的全部，我希望你們也能感受到。我打從心底感謝所有人，包含教練、經理、隊友及工作人員等等，以及我們最棒的球迷。感謝你們20年來的陪伴，讓我有幸能在這裡實現夢想，我永遠都不把這些視為理所當然，能與你們一同經歷這一切是無比幸運的事，我對利物浦的愛也永遠不會消逝。」

在阿諾德正式宣布離隊後，義大利資深足球記者羅馬諾（Fabrizio Romano）在社群平台《X》上發文表示:「阿諾德在離隊後，將前往西班牙，與英格蘭國家隊隊友貝林漢姆（Jude Bellingham）在皇家馬德里重聚，據消息指出，阿諾德已經與皇馬達成口頭加盟協議，雙方預計將簽下一份五年的合約。」

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