PLG冠軍賽》來到富邦壓力大想太多 陳又瑋季後賽初體驗盼把握機會

陳又瑋。（資料照，富邦勇士提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕25歲後衛陳又瑋本季轉戰富邦勇士，今年迎來季後賽初體驗，他希望能把握機會幫助球隊。

生涯前三季皆效力鋼鐵人的陳又瑋本季加盟勇士，例行賽出賽23場，場均6.3分、2.7籃板、3.8助攻，各項數據都是生涯新低，他坦言，來到富邦受到關注度更大、加上競爭激烈，因想太多而陷入低潮，「季初給自己的壓力很大，畢竟來到富邦，但低潮或狀況不好都是自己要學習，也有很多學長給我意見，告訴我以前怎麼打就怎麼打，不要想太多。」

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陳又瑋坦言，富邦是強隊，上場時就會擔心自己表現不好，「可能大家覺得我外線沒有很好，來到這裡這個缺點又放大，越投越沒進也會開始想太多，覺得可能投一球沒進就要下來，桂羽、永盛、傑哥都會告訴我上去不要想太多，想怎麼打就怎麼打，不要太專注於助攻給隊友或組織，而因此忘記進攻。」

陳又瑋在富邦迎來職業生涯季後賽初體驗，在首輪對上獵鷹出賽4場，場均6.8分，但G3、G4都在末節從板凳殺出，於外線有亮眼表現。對於化身「板凳暴徒」，他說，「球員就是做好自己該做的，上場時間也不是自己能控制的，在富邦我就是做好自己的工作，教練需要我的時候，自然會把我擺上去久一點，我也告訴自己要把握機會，教練給我這些時間我就要把握這些時間，發揮自己的價值。」

陳又瑋上次奪冠已經要追溯至2016年就讀南山高中高一，在該年和學長李家慷、關達祐攜手封王，如今與兩位學長成為對手，他說，「上了場就沒有分學長學弟，大家其實感情都不錯，我們都是從小一起打球到大，看到他們進步我也很高興，但在場上就是盡全力打敗對方。」

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