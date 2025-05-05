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日職》戶鄉翔征重返一軍繳優質先發！ 巨人卻慘遭阪神虎痛宰

2025/05/05 19:44

戶郷翔征重返一軍繳出6局失3分優質先發，但隊友沒有火力支援，牛棚又大爆炸因此吞敗。（圖片取自巨人X）戶郷翔征重返一軍繳出6局失3分優質先發，但隊友沒有火力支援，牛棚又大爆炸因此吞敗。（圖片取自巨人X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人王戶鄉翔征在經歷慘澹開季後，今天從二軍重返一軍於「傳統一戰」先發登板對陣阪神虎，球速歸位的他繳出6局失3分（2責失）的優質先發，不過球隊在攻守兩端都遠遜於對手，終場巨人以1：10慘敗阪神虎，戶鄉翔征苦吞敗投。

戶鄉翔征在去年賽季繳出生涯年，26場先發投180局，拿下12勝8敗，防禦率1.95，但季末征戰12強、季前大聯盟交流賽都有登板的他在開季表現荒腔走板，3場先發僅投11.1局，拿下0勝2敗，防禦率11.12，因此被下放二軍。

在二軍找回狀態的戶鄉翔征今天重返一軍，不僅直球速度能夠穩定落在150公里，控球與壓制力也都恢復過往水準，在投出變相的11上11下後，才於4局被開季火燙的森下翔太敲出左外野陽春砲掉分，戶鄉翔征5局投完僅失1分，送出5K。

戶郷翔征被央聯打擊王森下翔太砲轟。（圖片取自巨人X）戶郷翔征被央聯打擊王森下翔太砲轟。（圖片取自巨人X）

6局戶鄉翔征運氣不佳，先是被小幡竜平敲出三壘方向軟弱滾地球形成內野安打，接著阪神虎靠著犧牲打與滾地球出局將跑者推進上三壘，2出局後戶鄉翔征讓中野拓夢擊出三壘滾地球，但岡本和真卻大爆傳丟分，中野順勢站上二壘，紀錄上給出安打加失誤。隨後狀況火燙的森下翔太再敲右外野落地安打送回中野拓夢，佐藤輝明接續敲出二壘安打，最後戶鄉翔征讓大山悠輔擊出二壘滾地球出局，避免傷害再次擴大。

6局投完戶鄉翔征退場，總計他今天用了82球，被打5支安打含1發全壘打，送出5次三振、1次四壞保送，失掉3分有2分自責分，是本季首場優質先發，防禦率下降到8.31，但由於接替的横川凱控球大爆走，7局投出4次四壞保送失掉3分，8局續投再掉1分，9局央聯全壘打王兼打點王的佐藤輝明再敲出傲視聯盟的第11轟，主場的巨人在傳統一戰以1：10慘遭阪神虎痛宰。

阪神虎今天採取牛棚車輪戰，前U23左投富田蓮先發3局被打3安失掉1分，畢斯利（Jeremy Beasley）3K無失分、及川雅貴1局無失分、湯淺京己1局無失分、漆原大晟1局無失分。打者方面，央聯打擊王森下翔太5打數4安猛打賞，灌進4分打點，打擊率飆升至3成36，佐藤輝明5打數2安打，貢獻3分打點。

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