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日職》「對投手來說也太可憐了吧」 萬波中正漏接讓新庄剛志說重話

2025/05/05 20:59

〔體育中心/綜合報導〕日本火腿今天遭到龍頭歐力士0：1完封，先發的12強國手北山亘基8局失1分吞下完投敗，賽後監督新庄剛志也因為萬波中正的守備瑕疵導致投手掉分表示：「沒接到對投手來說也太可憐了吧。」

北山亘基本場與九里亞蓮上演一場高水準的投手對決，北山用121球完投8局，被打7支安打，送出7次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，賽後防禦率1.11，吞下本季第2敗。九里亞蓮8局投球用131球，僅被打4支安打，送出4次三振但也有4次四壞保送沒有失分，賽後防禦率1.20，收下本季第4勝，後援登板的馬查多（Andrés Machado）1局無失分拿下第6次救援成功。

比賽關鍵在4局下半，北山被首名打者杉本裕太郎敲出二壘安打後，連續解決掉森友哉與頓宮裕真兩名強打，接著中川圭太敲出右外野方向深遠飛球，萬波中正背對來球進行防守，雖然手套碰到球卻未能順利接殺讓球落地，紀錄上形成二壘安打帶有1分打點，是本場比賽兩隊打進的唯一分數，北山也因此吞敗，輸球後日本火腿的戰績也落後給龍頭歐力士2場。

萬波中正在未能順利接殺後露出相當失望的神情，這位2屆金手套得主在回休息區後也跟教練森本稀哲進行討論。新庄剛志在賽後針對該守備說道：「既然都打到手套了就應該接下來，沒接到的話投手也太可憐了吧。」儘管背後接球並不簡單，但新庄剛志依舊對子弟兵有要求：「這種球他接習慣了吧，應該要接到的，這種球不該漏接。」

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