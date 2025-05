MLB》超級老爸！雙眼被女兒遮住 洋基球迷竟「單手接住飛球」

美國洋基球場觀眾席日前出現驚奇一幕,一名男子準備接球時,被調皮的女兒施出「神來一手」遮住雙眼、增加接球難度。(圖擷取自@MLB 社群平台「X」)

〔即時新聞/綜合報導〕美國洋基球場觀眾席日前出現驚奇一幕,一名男子觀看比賽時,讓女兒坐在自己的肩膀上,期間有顆界外球飛向父女所在位置,男子一臉興奮地拿出手套準備接球,未料調皮的女兒施出「神來一手」,遮住親爹雙眼、增加接球難度,令人難以置信的是,男子用單手完美接下飛球,超強控場讓眾人驚呼連連。

綜合外媒報導,美國職業棒球大聯盟(MLB)4日在官方社群平台X(原推特)分享,紐約洋基隊在主場出戰光芒隊時,觀眾席上出現一幕詮釋「超級老爸」的帥氣球迷。從影片顯示,一名穿著洋基條紋球衣的男子,觀賽期間讓年幼的女兒跨坐在自己的肩上,接著一顆界外球朝他們的方向飛來,讓男子臉上頓時露出雀躍不已的神情。

然而,正當男子將右手環住女兒雙腿將其固定,準備用戴著手套的左手準備接球時,女兒先是露出鬼靈精怪的頑皮笑容,接著秒準時機,伸出雙手矇住自家老爸的雙眼。雖然遇到突發狀況、接球難度增加,讓男子嘴角瞬間垮了下來,但他並未因此驚慌失措,反而以艱辛狀態,以單手完美接下飛球,且女兒依舊穩穩坐在他的肩膀上。

對此,MLB在貼文中打趣這名處變不驚的男子,「爸爸真是無所不能!」,事後這段驚險接球影片被許多球員、網友瘋傳,眾人除了讚嘆男子該獲頒「年度老爸」,還紛紛留言笑說,「小朋友的眼力比球員好呢!」、「這對父女上輩子是敵人吧!?」、「免費幫老爸升級成困難模式」、「女兒在1秒內已經計算成千上萬次方式這樣做」。

