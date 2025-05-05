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MLB》超級老爸！雙眼被女兒遮住 洋基球迷竟「單手接住飛球」

2025/05/05 22:42

美國洋基球場觀眾席日前出現驚奇一幕，一名男子準備接球時，被調皮的女兒施出「神來一手」遮住雙眼、增加接球難度。（圖擷取自@MLB 社群平台「X」）美國洋基球場觀眾席日前出現驚奇一幕，一名男子準備接球時，被調皮的女兒施出「神來一手」遮住雙眼、增加接球難度。（圖擷取自@MLB 社群平台「X」）

〔即時新聞/綜合報導〕美國洋基球場觀眾席日前出現驚奇一幕，一名男子觀看比賽時，讓女兒坐在自己的肩膀上，期間有顆界外球飛向父女所在位置，男子一臉興奮地拿出手套準備接球，未料調皮的女兒施出「神來一手」，遮住親爹雙眼、增加接球難度，令人難以置信的是，男子用單手完美接下飛球，超強控場讓眾人驚呼連連。

綜合外媒報導，美國職業棒球大聯盟（MLB）4日在官方社群平台X（原推特）分享，紐約洋基隊在主場出戰光芒隊時，觀眾席上出現一幕詮釋「超級老爸」的帥氣球迷。從影片顯示，一名穿著洋基條紋球衣的男子，觀賽期間讓年幼的女兒跨坐在自己的肩上，接著一顆界外球朝他們的方向飛來，讓男子臉上頓時露出雀躍不已的神情。

然而，正當男子將右手環住女兒雙腿將其固定，準備用戴著手套的左手準備接球時，女兒先是露出鬼靈精怪的頑皮笑容，接著秒準時機，伸出雙手矇住自家老爸的雙眼。雖然遇到突發狀況、接球難度增加，讓男子嘴角瞬間垮了下來，但他並未因此驚慌失措，反而以艱辛狀態，以單手完美接下飛球，且女兒依舊穩穩坐在他的肩膀上。

對此，MLB在貼文中打趣這名處變不驚的男子，「爸爸真是無所不能！」，事後這段驚險接球影片被許多球員、網友瘋傳，眾人除了讚嘆男子該獲頒「年度老爸」，還紛紛留言笑說，「小朋友的眼力比球員好呢！」、「這對父女上輩子是敵人吧！？」、「免費幫老爸升級成困難模式」、「女兒在1秒內已經計算成千上萬次方式這樣做」。

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