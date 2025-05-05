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PLG冠軍賽》讓MVP盧峻翔只拿5分！勇士擊敗領航猿開紅盤

2025/05/05 22:15

勇士擊敗領航猿開紅盤。（記者林正堃攝）勇士擊敗領航猿開紅盤。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕PLG第五季總冠軍賽今在桃園巨蛋點燃戰火，富邦勇士今靠莫巴耶26分領軍，在客場以78：76擊敗桃園領航猿，系列賽取得1：0領先。

領航猿開賽氣勢不俗，拉出8：0攻勢，勇士首節進行4分半才靠金恩上籃得手破蛋，領航猿靠年度最佳洋將伯朗能裡能外的演出，單節獨攬10分，帶著22：13的領先進入次節，並一度將分差擴大至15分，勇士隨後回敬一波12：0攻勢縮小差距，領航猿打完上半場僅以36：33些微領先。

領航猿上半場命中率僅31.8%，伯朗攻下全場最高14分，丁恩迪6分、12籃板，盧峻翔5分進帳。勇士前兩節命中率30.2%，以飆進3顆三分球獨攬9分的沃特斯最佳。

勇士易籃後緊咬比分，靠威希2罰1中、林志傑上籃得手助隊取得51：48超前，隨後白曜誠飆進追平三分彈，瓊斯在此節尾聲連拿4分，領航猿以55：53進入決勝節。

勇士在決勝節連拿7分要回優勢，領航猿靠李家慷、伯朗輪流得手逐漸弭平分差，瓊斯在倒數2分23秒飆進逆轉3分彈，不過隨後莫巴耶也回敬一顆三分球，雖然伯朗關鍵2罰都失手，但接下來李家慷展現強心臟、左側外線破網，再幫猿隊取得73：72領先，沃特斯倒數49秒補籃得手勇士回到1分領先，勇士靠莫巴耶最後5罰4中，終場以2分差帶走勝利。

莫巴耶攻下26分、6籃板，沃特斯14分、17籃板，金恩12分，領航猿方面，盧峻翔今16投2中只拿5分，伯朗26分最佳，罰球14投4中，命中率僅28.6%。

盧峻翔。（記者林正堃攝）盧峻翔。（記者林正堃攝）
盧峻翔。（記者林正堃攝）盧峻翔。（記者林正堃攝）
伯朗。（記者林正堃攝）伯朗。（記者林正堃攝）
周桂羽。（記者林正堃攝）周桂羽。（記者林正堃攝）
金恩。（記者林正堃攝）金恩。（記者林正堃攝）
莫巴耶上籃得分。（記者林正堃攝）莫巴耶上籃得分。（記者林正堃攝）

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