彰化拿下2028全運會主辦權！6選手教練奪得國光獎章獎助金

彰化縣長王惠美今天表揚在國際賽事中為台灣爭光的彰化體壇選將，頒發173萬元國光獎章獎助金，感謝選手與教練一路上的努力和堅持。 （圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣爭取到2028年全民運動會主辦權，繼2011年全運會、2017年全中運後，再次承擔全國賽事重任。縣府展開硬體準備，軟實力也不馬虎，縣長王惠美今天（5日）表揚在國際賽事中為台灣爭光的彰化體壇選將，頒發173萬元國光獎章獎助金，感謝選手與教練一路上的努力和堅持。

這場在縣長室舉行的體壇之光表揚活動，表揚對象包含蹼泳、拔河、滑輪溜冰、健力等項目的頂尖選手和教練，還有取得國際體操裁判資格的體育老師。

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表現最亮眼的選手之一，是參加亞洲青少年蹼泳錦標賽的吳浚鋒，以驚人速度奪冠；拔河好手賴亭諭帶領隊伍在世界室外拔河賽奪金，許永泰、劉光祐則在室內拔河世界賽也為台灣搶下冠軍獎盃，展現團隊堅強實力。

滑輪溜冰選手施沛妤則是在教練王伯孚的指導下，接連在杭州亞運與亞洲錦標賽中奪金，兼顧課業與訓練，是年輕選手的好榜樣；健力女將洪秀靜在世界健力錦標賽中拿下亞軍，也是台灣少見的穩健型強將。

此外，來自體操界的胡瑜丰老師，也榮獲國際體操總會（FIG）女子競技體操二級裁判資格，放眼全台只有5人取得這項資格，堪稱是彰化之光，更是台灣體育界的寶貴資產。

健力女將洪秀靜（右）在世界健力錦標賽中拿下亞軍，也是國內罕見的穩健型強將。縣長王惠美表揚其在體壇發光發熱。 （圖縣府提供）

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