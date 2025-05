MLB》113得分在美聯墊底 遊騎兵網羅252轟「布總哥」當打教

B.布恩。(資料照,美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕本季在美聯得分數敬陪末座的遊騎兵今日宣布,延攬前大聯盟內野手B.布恩(Bret Boone)成為打擊教練,他也是現任洋基總教練布恩(Aaron Boone)的哥哥。

B.布恩有過14年的大聯盟球員資歷,曾效力過水手、紅人、勇士、教士與雙城,生涯1780場的出賽,繳出.266/.325/.442的打擊三圍,外帶252轟與1021打點,標準化進攻指數(OPS+)101,曾得過2次銀棒獎以及3次金手套,並入選過3屆明星賽。

B.布恩在2008年於國民3A完成生涯球員最終章,曾在2014與2015年擔任運動家大、小聯盟的巡迴教練與球探,最近則是主持一個以棒球為主的的播客(Podcast)節目。

目前戰績17勝18敗的遊騎兵,本季一共得到113分排在美聯倒數第1,放眼全大聯盟也只贏過洛磯(得106分),因此球團將原本的進攻統籌教練Donnie Ecker解雇,找來B.布恩試圖找回進攻火力,而他也預計在明日迎戰紅襪時加入球隊。

