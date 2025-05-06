MLB》113得分在美聯墊底 遊騎兵網羅252轟「布總哥」當打教

B.布恩。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季在美聯得分數敬陪末座的遊騎兵今日宣布，延攬前大聯盟內野手B.布恩（Bret Boone）成為打擊教練，他也是現任洋基總教練布恩（Aaron Boone）的哥哥。

B.布恩有過14年的大聯盟球員資歷，曾效力過水手、紅人、勇士、教士與雙城，生涯1780場的出賽，繳出.266/.325/.442的打擊三圍，外帶252轟與1021打點，標準化進攻指數（OPS+）101，曾得過2次銀棒獎以及3次金手套，並入選過3屆明星賽。

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B.布恩在2008年於國民3A完成生涯球員最終章，曾在2014與2015年擔任運動家大、小聯盟的巡迴教練與球探，最近則是主持一個以棒球為主的的播客（Podcast）節目。

目前戰績17勝18敗的遊騎兵，本季一共得到113分排在美聯倒數第1，放眼全大聯盟也只贏過洛磯（得106分），因此球團將原本的進攻統籌教練Donnie Ecker解雇，找來B.布恩試圖找回進攻火力，而他也預計在明日迎戰紅襪時加入球隊。

We've hired former 14-year MLB veteran and 3x All-Star, Bret Boone as Major League Hitting Coach. pic.twitter.com/Iskdy1HFub — Texas Rangers （@Rangers） May 5, 2025

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