MLB》大谷翔平怪力彈、金慧成首安首打點出爐 道奇近9戰收8勝

大谷翔平。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第5局擊出兩分砲，本季第9轟出爐，外加1次盜壘，道奇最後以7比4擊敗馬林魚。道奇近9戰拿8勝，目前以23勝11敗居國家聯盟西區第一。

道奇首局靠T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）的適時二壘安打攻回1分，第3局大谷選到保送後盜上二壘，本季第10盜出爐。道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）敲出兩分彈，送回大谷。

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近期升上大聯盟的南韓好手金慧成，今天大聯盟生涯首度先發擔任第9棒二壘手，第5局敲出左外野一壘安打，這是他大聯盟生涯首安。輪到大谷翔平打擊時，金慧成盜上二壘、本季第2盜出爐。

大谷在該打席在滿球數的情況下，逮中馬林魚王牌「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）一顆97.7英哩的速球，轟出右外野兩分砲。大谷這一轟的擊球初速為117.9英哩（約189.7公里），飛行距離為386英尺（約117.6公尺），仰角20度。道奇前5局打完取得5比0領先。

大谷翔平開轟，送回金慧成。（法新社）

金慧成第6局敲中外野一壘安打，帶有1分打點，幫助道奇取得6比0領先。馬林魚打線6局下靠諾比（Connor Norby）的適時安追回1分，但7局上接替T.赫南德茲上場的工具人泰勒（Chris Taylor）敲適時二壘安再拿1分。

但道奇投手高梅茲（Yoendrys Gómez）第8局登板不穩，遭馬林魚23歲大物拉米瑞茲（Agustin Ramirez）在8局下敲三分砲，助隊追至3分差。道奇終結者史考特（Tanner Scott）後援0.2局無失分、葉茲（Kirby Yates）1局無失分，幫助道奇守住勝利。

大谷翔平全場4打數1安就是一發兩分砲，跑回2分，吞2次三振、選到1次保送，跑出1次盜壘成功，賽後打擊率為2成92，整體攻擊指數（OPS）為0.984。

金慧成全場4打數2安1打點、跑出1盜，大聯盟生涯首安、首打點、首得分都出爐。

道奇今天採用牛棚車輪戰、共用7名投手，開局投手崔爾（Jack Dreyer）1.1局無失分，卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）後援4局失1分，摘本季第4勝。

阿爾坎塔拉主投5局被敲6安包含挨2轟，失掉5分，賞4次三振、丟1次保送，吞本季第4敗，賽後防禦率為8.42。

5th inning: first career hit

6th inning: first career RBI



Hyeseong Kim is collecting milestones tonight! pic.twitter.com/76ZqtdgAwA — MLB （@MLB） May 6, 2025

馬林魚王牌阿爾坎塔拉。（法新社）

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