MLB》大谷翔平怪力彈、金慧成首安首打點出爐 道奇近9戰收8勝

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第5局擊出兩分砲,本季第9轟出爐,外加1次盜壘,道奇最後以7比4擊敗馬林魚。道奇近9戰拿8勝,目前以23勝11敗居國家聯盟西區第一。

道奇首局靠T.赫南德茲(Teoscar Hernandez)的適時二壘安打攻回1分,第3局大谷選到保送後盜上二壘,本季第10盜出爐。道奇球星佛里曼(Freddie Freeman)敲出兩分彈,送回大谷。

近期升上大聯盟的南韓好手金慧成,今天大聯盟生涯首度先發擔任第9棒二壘手,第5局敲出左外野一壘安打,這是他大聯盟生涯首安。輪到大谷翔平打擊時,金慧成盜上二壘、本季第2盜出爐。

大谷在該打席在滿球數的情況下,逮中馬林魚王牌「魚王」阿爾坎塔拉(Sandy Alcantara)一顆97.7英哩的速球,轟出右外野兩分砲。大谷這一轟的擊球初速為117.9英哩(約189.7公里),飛行距離為386英尺(約117.6公尺),仰角20度。道奇前5局打完取得5比0領先。

大谷翔平開轟,送回金慧成。(法新社)

金慧成第6局敲中外野一壘安打,帶有1分打點,幫助道奇取得6比0領先。馬林魚打線6局下靠諾比(Connor Norby)的適時安追回1分,但7局上接替T.赫南德茲上場的工具人泰勒(Chris Taylor)敲適時二壘安再拿1分。

但道奇投手高梅茲(Yoendrys Gómez)第8局登板不穩,遭馬林魚23歲大物拉米瑞茲(Agustin Ramirez)在8局下敲三分砲,助隊追至3分差。道奇終結者史考特(Tanner Scott)後援0.2局無失分、葉茲(Kirby Yates)1局無失分,幫助道奇守住勝利。

大谷翔平全場4打數1安就是一發兩分砲,跑回2分,吞2次三振、選到1次保送,跑出1次盜壘成功,賽後打擊率為2成92,整體攻擊指數(OPS)為0.984。

金慧成全場4打數2安1打點、跑出1盜,大聯盟生涯首安、首打點、首得分都出爐。

道奇今天採用牛棚車輪戰、共用7名投手,開局投手崔爾(Jack Dreyer)1.1局無失分,卡斯帕里烏斯(Ben Casparius)後援4局失1分,摘本季第4勝。

阿爾坎塔拉主投5局被敲6安包含挨2轟,失掉5分,賞4次三振、丟1次保送,吞本季第4敗,賽後防禦率為8.42。

