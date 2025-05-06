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MLB》霸榜道奇最快13球！ 大谷翔平夯本季個人最速彈逼近史坦頓

2025/05/06 09:01

大谷翔平（右）敲出本季第9轟。（法新社）大谷翔平（右）敲出本季第9轟。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今天對戰馬林魚敲出本季第9轟，同時也是本季個人最強勁的全壘打。大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）點出大谷超狂全壘打數據。

大谷翔平今天在5局上狙擊馬林魚塞揚王牌「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）的97.7英里（約157.2公里）速球，敲出右外野2分砲，幫助道奇取得5：0領先。大谷本季第9轟出爐，擊球初速高達117.9英哩（約183.6公里），是他本季個人最強勁的全壘打，飛行距離為386英呎。

大聯盟數據專家藍斯指出，自2015年statcast啟用以來，大谷翔平在例行賽和季後賽共累積9支至少117英里以上的全壘打，僅次於洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的22支，以及「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的10支。

此外，大谷翔平在道奇擊球初速排行榜「霸榜」，前13名都是他的名字，今天這一發全壘打排名隊史第5高。大谷自2024年球季開始以來，已經累積18場同時敲出全壘打並盜壘成功的比賽，高居現役最多。

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