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NBA》帕波維奇中風後首度露面 虧鄧肯和吉諾比利陪復健順便報仇

2025/05/06 10:17

帕波維奇。（路透）帕波維奇。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕76歲的馬刺名教頭帕波維奇（Gregg Popovich）本季因中風暫時離開教頭職務，季後正式交出兵符，轉任籃球營運總裁。帕波維奇今天出席記者會，這是他相隔6個月首度公開露面，帕波維奇說，「我不再是總教練了，我是El Jefe（西班牙語的老大或老闆）。」

帕波維奇今與昔日子弟兵鄧肯（Tim Duncan）、吉諾比利（Manu Ginobili）一起出席記者會。帕波維奇也介紹新任教頭強森（Mitch Johnson）為接班者，他指出現在是做出這項改變的合適時機，「情況一天比一天好，但還不足以應付我們未來的計畫，所以是時候做出改變。」

雖然鄧肯手中拿著拐杖、帕波維奇走得緩慢，但他沒有用拐杖來支撐。帕波維奇開玩笑說，鄧肯和吉諾比利一直來這裡陪他做復健，「他們說是因為愛我，想在我跌倒時扶起我之類的。我說那是報復，他們總是給復健團隊出新點子來折磨我，他們可別以為我不知道。」

正式接任馬刺教頭職位的強森，他表示，「我無法成為他（帕波維奇），也不可能是El Jefe。但我能做到的是，像他那樣全心投入與人們的關係中，有時候這意味你必須大聲呵斥並讓人負起責任，也可能是摟著某人的肩膀給予關愛。他在場邊做這些時比任何人都好，我會試著用自己的方式來做盜，無論未來會是什麼樣子。」

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