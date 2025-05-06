MLB》前7局無安打繳生涯代表作 勇士前頭號大物好投封鎖紅人奪勝

勇士22歲右投蕭佛今天面對紅人投出生涯代表作，收下本季第2勝。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士22歲右投蕭佛（AJ Smith-Shawver）今天面對紅人投出生涯代表作，前7局繳出無安打的優質內容，主投8局挨1安無失分，幫助勇士以4：0完封紅人拿下2連勝，蕭佛也收下本季第2勝。

蕭佛是勇士在2021年選秀會以第7輪選進的新人投手，奮鬥3季後在去年首度升上大聯盟，被視為球隊農場頭號大物的他只先發一場後就受傷，今年開季首度在大聯盟出發，但4月中曾一度被下放至小聯盟3A，4月底則是重返大聯盟賽場。

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蕭佛今天先發面對紅人，首局一度出現狀況，投出2次四壞球保送，但他及時回穩，三振掉史提爾（Spencer Steer）化解危機，之後連續解決8名打者後，在第4局連續投出保送，所幸再讓萊利（Jake Fraley）敲出二壘飛球出局，力保不失分。

蕭佛之後3局都投出三上三下，前7局投了91球還沒有被敲出安打，有機會挑戰無安打比賽，可惜8局上續投被艾斯皮納（Santiago Espinal）敲安破功，但仍是用雙殺打守下該局。蕭佛主投8局用99球，只被敲出1支安打無失分，另有5次三振和4次保送，防禦率為3.00，投球局數下生涯單場最佳。

勇士此役分數都是集中在第3局下半，先是靠著維杜戈（Alex Verdugo）長打先馳得點，萊利（Austin Riley）之後也打回第2分，Matt Olson則是敲出場內全壘打，進帳2分，本季第6轟出爐，勇士終場就以4：0完封紅人，賞給對手3連敗。AJ 蕭佛進帳本季第2勝，主投6局失4分的紅人28歲右投辛格（Brady Singer）苦吞本季第2敗。

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