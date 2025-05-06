路跑》施育佐全大運後飛到東京比「Speed :Race」 創10公里最快速度

台灣長跑選手施育佐以31分26秒跑出個人最佳紀錄 （官方提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕運動品牌ASICS在東京明治神宮外苑舉行的「Speed : Race」集結逾百位的全球頂尖跑者參賽，台灣選手施育佐以31分26秒突破個人10公里的最佳紀錄。

本次活動共計3位突破區域紀錄，分別10K男子組的美國選手阿巴比亞（Simbassa Abbabiya ）、10K女子組的澳洲女將多莉（Izzi Batt Dolly），以及5K女子組的義大利選手芭托克蕾蒂（Nadia Battocletti），同時也有 10 位選手於賽事中突破自己的國家紀錄。

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台灣有3名跑者參戰，江彥綸和周鴻宇分別以 31分30 秒和 31分48秒完賽，施育佐則成功跑出個人最佳，他表示：「能夠與各國頂尖好手一起同場比賽，讓我在賽事當下，對於成績的推進更有企圖心。」

施育佐表示：「這真的是很充實的一週，全大運後緊接著飛東京參加Tokyo:Speed:Race，週二、四、六分別跑了全大運一萬、五千公尺，和週六的十公里賽事，雖然像間歇一樣有跑一休一，但場內賽穿完釘鞋炸小腿的疲勞陪伴著我飛到東京，加上中途舟車勞頓，本以為會離此活動參賽目的破PB遠去，還好有完美賽道以及專業配速燈、各區段配速員加持，讓我能夠在極度疲勞下破十公里PB。」

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