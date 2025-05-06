NBA季後賽》布朗森、阿努諾比合拿58分 尼克OT大逆轉塞爾提克

尼克今天在季後賽次輪首戰扳倒衛冕軍塞爾提克，系列賽順利拔頭籌。（美聯社）

〔記者吳孟儒／台北報導〕東部季後賽次輪G1廝殺至延長賽，尼克最終克服第三節最多20分落後劣勢，在布朗森（Jalen Brunson）和阿努諾比（OG Anunoby）合拿58分的領軍之下，以108：105扳倒衛冕軍塞爾提克，系列賽順利拔頭籌。

最愛投三分球的塞爾提克，上半場外線準星有欠準頭，23投僅5中，射手D.懷特（Derrick White）更是7投僅1中，但J.布朗（Jaylen Brown）14分，塔圖姆（Jayson Tatum）和派理查德（Payton Pritchard）各13分，兩節打完取得61：45領先。

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尼克投籃命中率41％與塞爾提克的41.7％相差不大，但罰球命中率是最大硬傷，只有19投8中，尤其羅賓森（Mitchell Robinson）被對手使用駭客戰術，還只有8投2中準星，反觀對手則繳出20投16中罰球命中率，是最大分水嶺。

進入下半場，懷特找回外線手感，投進3顆三分球，助塞爾提克將比分擴大至20分，但領先卻不夠花，尼克在布朗森（Jalen Brunson）帶頭拉出11：2的反擊攻勢，三節打完追近到75：84。

打出氣勢的尼克第四節持續追分，榮膺本季年度關鍵先生的布朗森也在決勝階段展現價值，從5分55秒開始的三分彈開始一人連拿11分，一度率隊以97：91領先，而之後兩隊進入互有領先的膠著局面，阿努諾比、J.哈勒戴（Jrue Holiday）都有進球，雙方以100：100打平，塔圖姆、布朗森讀秒階段的出手都沒進，比賽進入延長賽。

尼克靠阿努諾比灌籃先得分，加上布里吉斯的三分彈，湯斯的補籃，戰到讀秒時刻以108：105領先，最後塞爾提克最後一波進攻未果，勝負就此底定。

塞爾提克5人得分達雙位數，塔圖姆23分、16籃板、6助攻，J.布朗23分，懷特19分，哈勒戴16分，派查理德13分。

尼克以布朗森29分最佳，阿努諾比29分，哈特14分、11籃板，湯斯14分、14籃板。

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