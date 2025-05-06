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MLB》生涯首安、首打點同場出爐 金慧成透露大谷翔平暖舉

2025/05/06 11:06

金慧成和大谷翔平。（路透）金慧成和大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇26歲南韓好手金慧成今天生涯首度在大聯盟先發，對戰馬林魚敲出生涯首安和首打點，單場繳出雙安和連續2場盜壘的好表現。金慧成賽後也透露大谷翔平的超暖舉動。

由於韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）進入傷兵名單，道奇日前將金慧成拉上大聯盟，今天對戰馬林魚迎來生涯首度先發，擔任二壘手打第9棒，5局上瞄準馬林魚塞揚王牌「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）的96.6英里（約155.4公里）速球，敲出左外野安打，大聯盟生涯首安出爐，之後更是展現腳程，成功盜上二壘，連續2場都有盜壘演出，並靠著大谷翔平的全壘打跑回生涯首次得分。

金慧成在6局上把握一二壘有人的機會，敲出左外野安打，進帳大聯盟生涯首打點，金慧成此役4打數2安打，貢獻1分打點，跑出本季第2盜，打擊率為0.500。

金慧成賽後受訪表示，道奇是一支很強的球隊，自己只是希望能為球隊做出貢獻，今天真的有做到。對於大聯盟生涯首安出爐，金慧成坦言，自己只想著要上壘，因為自己後面還有很多強打者，自己很幸運能站上壘包。

金慧成也透露，大谷翔平敲出全壘打後主動向他祝賀，看起來比他還要興奮，「我很開心他能夠敲出全壘打，但他反而對我說了恭喜，他真的為我感到高興。」大谷翔平受訪盛讚金慧成，今天對他而言是特別的一天，昨天就展現了出色的跑壘，今天也表現得非常棒。

金慧成。（法新社）金慧成。（法新社）

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