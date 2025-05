MLB》生涯首安、首打點同場出爐 金慧成透露大谷翔平暖舉

金慧成和大谷翔平。(路透)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇26歲南韓好手金慧成今天生涯首度在大聯盟先發,對戰馬林魚敲出生涯首安和首打點,單場繳出雙安和連續2場盜壘的好表現。金慧成賽後也透露大谷翔平的超暖舉動。

由於韓裔金手套工具人艾德曼(Tommy Edman)進入傷兵名單,道奇日前將金慧成拉上大聯盟,今天對戰馬林魚迎來生涯首度先發,擔任二壘手打第9棒,5局上瞄準馬林魚塞揚王牌「魚王」阿爾坎塔拉(Sandy Alcantara)的96.6英里(約155.4公里)速球,敲出左外野安打,大聯盟生涯首安出爐,之後更是展現腳程,成功盜上二壘,連續2場都有盜壘演出,並靠著大谷翔平的全壘打跑回生涯首次得分。

請繼續往下閱讀...

金慧成在6局上把握一二壘有人的機會,敲出左外野安打,進帳大聯盟生涯首打點,金慧成此役4打數2安打,貢獻1分打點,跑出本季第2盜,打擊率為0.500。

金慧成賽後受訪表示,道奇是一支很強的球隊,自己只是希望能為球隊做出貢獻,今天真的有做到。對於大聯盟生涯首安出爐,金慧成坦言,自己只想著要上壘,因為自己後面還有很多強打者,自己很幸運能站上壘包。

金慧成也透露,大谷翔平敲出全壘打後主動向他祝賀,看起來比他還要興奮,「我很開心他能夠敲出全壘打,但他反而對我說了恭喜,他真的為我感到高興。」大谷翔平受訪盛讚金慧成,今天對他而言是特別的一天,昨天就展現了出色的跑壘,今天也表現得非常棒。

金慧成。(法新社)

#Dodgers Hyeseong Kim gets first big league hit & Shohei Ohtani hits a HR to bring them both home!! Shohei was so excited for Hyeseong! pic.twitter.com/KNRKU8rhYC