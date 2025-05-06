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MLB》巨人單場4E誤事 小熊投打俱佳收近5場第4勝

2025/05/06 11:18

史萬森今日繳出3安猛打賞。（美聯社）史萬森今日繳出3安猛打賞。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年首度與迎戰巨人的小熊，投打方面靠著先發投手波伊德（Matthew Boyd）與史萬森（Dansby Swanson）的率領，以及巨人單場發生多達4次失誤之下，讓小熊以9：2收下勝利，拿下近5場比賽的第4勝。

3局下半小熊靠著哈普（Ian Happ）的2分砲先馳得點，不過巨人很快有所回應，4上馬托斯（Luis Matos）也回敬一發2分打點全壘打追平比數，然而下個半局小熊的進攻，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）先是靠著失誤上壘，接著上場的霍納（Nico Hoerner）與史萬森接連敲安，再度拿回2分領先。

比賽進入6局下半，巨人啟用牛棚換上伯德松（Hayden Birdsong）接替投球，但一上來卻被凱利（Carson Kelly）敲出陽春砲，接下來阿姆斯壯敲安後，游擊手阿德梅斯（Willy Adames）與三壘手查普曼（Matt Chapman）又接連失誤。

巨人守備不給力讓小熊攻佔滿壘，此時羅培茲（Nicky Lopez）與哈普分別透過保送與高飛犧牲打拿下2分，而在保送塔克（Kyle Tucker）後，巨人推派畢文斯（Spencer Bivens）接替伯德松投球，面對首名打者鈴木誠也被擊出三游間穿越安打，單局灌進5分奠定勝基，後續小熊投手上場力保不失，最終拿下勝利。

波伊德今日主投6局，被敲5支安打失掉2分，並送出7次三振收下本季第3場勝投，打線部分，先發9人內有7人敲出安打，其中史萬森更是包辦3安，擔任開路先鋒的哈普也有3分打點進帳。巨人方面，野手群一共發生多達4次失誤，使得本場3名投手雖共失掉9分，但自責分僅只有3分，也是吞敗的原因之一。

小熊先發波伊德主投6局僅失2分，優質好投收下本季第3勝。（路透）小熊先發波伊德主投6局僅失2分，優質好投收下本季第3勝。（路透）

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