MLB》大谷怪力彈寫本季最速轟 讚馬林魚主場是最喜歡的球場之一

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第5局擊出兩分砲，這一轟的擊球初速117.9英哩是本季全大聯盟最快，幫助道奇在客場以7比4擊敗馬林魚。大谷翔平表示，在馬林魚主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）有許多美好的回憶，「去年也是如此，包含WBC（經典賽）在內，這真的是我最喜歡的球場之一」。

大谷翔平去年在美國時間9月19日在龍帝霸公園球場面對馬林魚，單場敲6安包含三發全壘打、進帳10分打點，跑出2次盜壘成功，一舉達成大聯盟史上首位「50轟50盜」俱樂部成員。此外，大谷翔平在2023年經典賽率領日本隊奪冠，同樣也是在這座球場。

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大谷翔平今天在第5局逮中馬林魚王牌「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）一顆97.7英哩的速球，轟出右外野兩分砲。大谷這一轟的擊球初速為117.9英哩（約189.7公里），飛行距離為386英尺（約117.6公尺），仰角20度。根據大聯盟官網指出，大谷這發全壘打是本季大聯盟擊球初速最快的一轟。

大谷全場4支1就是一發兩分砲，吞2次三振、選到1次保送，跑出1次盜壘，賽後打擊率為2成92，整體攻擊指數（OPS）為0.984。

對於擊出本季大聯盟最速轟，大谷受訪對此表示，「投手丟出的球很強力，所以擊出去的球，若仰角打得很好，就會變得更強勁。我覺得能從很棒的投手手中擊出全壘打，包含前一個系列賽也是，能在關鍵時刻打出來，會給自己帶來信心。」

Shohei Ohtani’s first game in Miami since creating the 50/50 club.



Was there any doubt? pic.twitter.com/1temaXeRdv — MLB （@MLB） May 5, 2025

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