MLB》大谷怪力彈寫本季最速轟 讚馬林魚主場是最喜歡的球場之一

大谷翔平。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第5局擊出兩分砲,這一轟的擊球初速117.9英哩是本季全大聯盟最快,幫助道奇在客場以7比4擊敗馬林魚。大谷翔平表示,在馬林魚主場龍帝霸公園球場(LoanDepot Park)有許多美好的回憶,「去年也是如此,包含WBC(經典賽)在內,這真的是我最喜歡的球場之一」。

大谷翔平去年在美國時間9月19日在龍帝霸公園球場面對馬林魚,單場敲6安包含三發全壘打、進帳10分打點,跑出2次盜壘成功,一舉達成大聯盟史上首位「50轟50盜」俱樂部成員。此外,大谷翔平在2023年經典賽率領日本隊奪冠,同樣也是在這座球場。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平今天在第5局逮中馬林魚王牌「魚王」阿爾坎塔拉(Sandy Alcantara)一顆97.7英哩的速球,轟出右外野兩分砲。大谷這一轟的擊球初速為117.9英哩(約189.7公里),飛行距離為386英尺(約117.6公尺),仰角20度。根據大聯盟官網指出,大谷這發全壘打是本季大聯盟擊球初速最快的一轟。

大谷全場4支1就是一發兩分砲,吞2次三振、選到1次保送,跑出1次盜壘,賽後打擊率為2成92,整體攻擊指數(OPS)為0.984。

對於擊出本季大聯盟最速轟,大谷受訪對此表示,「投手丟出的球很強力,所以擊出去的球,若仰角打得很好,就會變得更強勁。我覺得能從很棒的投手手中擊出全壘打,包含前一個系列賽也是,能在關鍵時刻打出來,會給自己帶來信心。」

Shohei Ohtani’s first game in Miami since creating the 50/50 club.



Was there any doubt? pic.twitter.com/1temaXeRdv