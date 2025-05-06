MLB》道奇贏球卻有壞消息 「西語老師」受傷讓教頭很擔憂

道奇強打T.赫南德茲。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）今天在第3局追一顆飛球時，不慎造成左大腿後肌緊繃，因此被換下場。道奇最後在客場仍以7比4擊敗馬林魚。T.赫南德茲預計明天做核磁共振（MRI）檢查。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，「有點令人擔心。」

T.赫南德茲首局擊出帶有1分打點的二壘安打，第3局他在右外野防區追一顆飛球時不慎造成左腿不適，因此第4局就被換下場，由工具人泰勒（Chris Taylor）接替上場、並鎮守中外野的位置。原本的中外野手帕赫斯（Andy Pages）移防右外野。

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羅伯斯賽後受訪指出，「我收到通知，他的腿部感到緊繃，是大腿後肌和內收肌的問題，而且他是那種不會輕易因傷退場的選手，所以考量他的個性，這有點讓人擔心。」

根據《橘郡紀事報》記者普倫科特（Bill Plunkett）指出，如果T.赫南德茲進入傷病名單，道奇將拉人上來填補位置。

T.赫南德茲本季出賽33場，交出9轟，貢獻34分打點暫居全大聯盟最多，打擊率3成15，整體攻擊指數（OPS）為0.933。

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