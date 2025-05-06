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NBA季後賽》約基奇繳42分、22籃板超狂雙十 戈登驚天三分準絕殺逆轉勝雷霆

2025/05/06 12:35

金塊三屆MVP中鋒約基奇繳出42分、22籃板的超狂雙十。（美聯社）金塊三屆MVP中鋒約基奇繳出42分、22籃板的超狂雙十。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕全聯盟戰績最佳的雷霆今天在季後賽次輪首戰對上西部第4的金塊，年度MVP大熱門同場對決成為焦點，金塊三屆MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出42分、22籃板的超狂雙十，A.戈登（Aaron Gordon）第四節最後2.8秒投進三分球準絕殺，幫助金塊以121：119逆轉擊敗雷霆，系列賽旗開得勝。

A.戈登。（美聯社）A.戈登。（美聯社）

雷霆上半場命中率46.0％優於金塊的39.6％，三分球更是7比2大幅領先，雷霆在次節一度領先達13分，上半場以60：50領先金塊，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）貢獻15分、8籃板和5助攻；金塊得分集中在約基奇（Nikola Jokic）和J.穆雷（Jamal Marray）身上，約基奇有16分、12籃板，J.穆雷挹注14分。

金塊易籃後逐漸追回失分，將差距縮小至個位數，魏斯布魯克（Russell Westbrook）第三節攻下10分，助隊追到85：90五分落後。但卡盧索（Alex Caruso）和J.威廉斯（Jalen Williams）在第四節開局打出8：3的攻勢，又將領先優勢擴大至10分。

金塊展現十足韌性，約基奇猛攻緊咬比分，率隊打出19：7的攻勢，更在最後1分鐘砍進三分球，追到114：115只落後1分，雷霆在讀秒階段採用犯規戰術，在最後10.1秒保有2分領先，但看似勝卷在握的雷霆，霍倫格姆（Chet Holmgren）在決勝時刻兩罰全落空，讓金塊有機可乘，A.戈登在最後2.8秒投進準三分球絕殺，金塊終場以121：119擊敗雷霆。

金塊約基奇豪取全場最高的42分、22籃板，外帶6助攻，J.穆雷有21分、6籃板和6助攻，A.戈登有22分、14籃板，魏斯布魯克替補貢獻18分。

雷霆先發5人得分上雙，吉爾吉斯亞歷山大繳出33分、10籃板和8助攻的全能數據，卡盧索替補飆進5顆三分球，轟下20分、6助攻和5抄截，J.威廉斯則有16分、7籃板和2抄截。

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

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