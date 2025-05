NBA季後賽》約基奇繳42分、22籃板超狂雙十 戈登驚天三分準絕殺逆轉勝雷霆

金塊三屆MVP中鋒約基奇繳出42分、22籃板的超狂雙十。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕全聯盟戰績最佳的雷霆今天在季後賽次輪首戰對上西部第4的金塊,年度MVP大熱門同場對決成為焦點,金塊三屆MVP中鋒約基奇(Nikola Jokic)繳出42分、22籃板的超狂雙十,A.戈登(Aaron Gordon)第四節最後2.8秒投進三分球準絕殺,幫助金塊以121:119逆轉擊敗雷霆,系列賽旗開得勝。

A.戈登。(美聯社)

雷霆上半場命中率46.0%優於金塊的39.6%,三分球更是7比2大幅領先,雷霆在次節一度領先達13分,上半場以60:50領先金塊,雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)貢獻15分、8籃板和5助攻;金塊得分集中在約基奇(Nikola Jokic)和J.穆雷(Jamal Marray)身上,約基奇有16分、12籃板,J.穆雷挹注14分。

請繼續往下閱讀...

金塊易籃後逐漸追回失分,將差距縮小至個位數,魏斯布魯克(Russell Westbrook)第三節攻下10分,助隊追到85:90五分落後。但卡盧索(Alex Caruso)和J.威廉斯(Jalen Williams)在第四節開局打出8:3的攻勢,又將領先優勢擴大至10分。

金塊展現十足韌性,約基奇猛攻緊咬比分,率隊打出19:7的攻勢,更在最後1分鐘砍進三分球,追到114:115只落後1分,雷霆在讀秒階段採用犯規戰術,在最後10.1秒保有2分領先,但看似勝卷在握的雷霆,霍倫格姆(Chet Holmgren)在決勝時刻兩罰全落空,讓金塊有機可乘,A.戈登在最後2.8秒投進準三分球絕殺,金塊終場以121:119擊敗雷霆。

金塊約基奇豪取全場最高的42分、22籃板,外帶6助攻,J.穆雷有21分、6籃板和6助攻,A.戈登有22分、14籃板,魏斯布魯克替補貢獻18分。

雷霆先發5人得分上雙,吉爾吉斯亞歷山大繳出33分、10籃板和8助攻的全能數據,卡盧索替補飆進5顆三分球,轟下20分、6助攻和5抄截,J.威廉斯則有16分、7籃板和2抄截。

吉爾吉斯亞歷山大。(美聯社)

AARON GORDON 3 FOR THE WIN!!!@nuggets take Game 1 in a THRILLERpic.twitter.com/fxV2ReRPZA