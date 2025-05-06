MLB》洋基後援威廉斯又放火、ERA破10 條紋軍遭逆轉吞3連敗

洋基遭教士逆轉。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場迎戰教士，前7局打完以3比0領先，未料第8局遭教士打線灌進4分，洋基明星後援投手D.威廉斯（Devin Williams）僅投0.2局就失掉3分，洋基最後以3比4輸球，吞下3連敗。洋基仍以19勝16敗排美聯東區龍頭。

洋基打線第3局靠葛里遜（Trent Grisham）的兩分砲先馳得點，第5局沃爾普（Anthony Volpe）的高飛犧牲打追加1分。而洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）交出6.2局賞5K的無失分好投，讓條紋軍前7局打完以3比0領先。

請繼續往下閱讀...

第8局洋基派D.威廉斯登板投球，1出局後丟保送、被敲1安，讓教士攻佔一、二壘。D.威廉斯這時三振教士強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），而小塔提斯不滿該打席好球帶的判決，他向主審強森（Adrian Johnson）抗議後遭驅逐出場，教士總教練席爾特（Mike Shildt）也上場抗議，同樣也被驅逐出場。

洋基投手D.威廉斯。（資料照，法新社）

但D.威廉斯接著又丟出保送，讓教士隊2出局攻占滿壘，洋基這時讓終結者威佛（Luke Weaver）提前登板救火失敗，被教士球星馬查多（Manny Machado）敲帶有2分打點的二壘安打，接著柏格茲（Xander Bogaerts）擊出帶有2分的適時安打，教士單局灌進4分逆轉戰局。

教士後援大將艾斯查德（Jeremiah Estrada）、終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）各投1局無失分，幫助教士贏得勝利，教士收下6連勝，目前以23勝11敗居國聯西區第二。

D.威廉斯此戰投0.2局被敲1安、丟2次保送，失掉3分，另送出2次三振，賽後防禦率增至10.03，每局被上壘率高達1.97。威佛投0.1局被敲2安，失掉1分自責，這是威佛今年首次掉分，吞本季首敗、同時也是他本季首次砸鍋。

It's a new ballgame in New York! pic.twitter.com/XclJjnx9rg — San Diego Padres （@Padres） May 6, 2025

洋基投手威佛。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法