MLB》洋基後援威廉斯又放火、ERA破10 條紋軍遭逆轉吞3連敗

洋基遭教士逆轉。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在主場迎戰教士,前7局打完以3比0領先,未料第8局遭教士打線灌進4分,洋基明星後援投手D.威廉斯(Devin Williams)僅投0.2局就失掉3分,洋基最後以3比4輸球,吞下3連敗。洋基仍以19勝16敗排美聯東區龍頭。

洋基打線第3局靠葛里遜(Trent Grisham)的兩分砲先馳得點,第5局沃爾普(Anthony Volpe)的高飛犧牲打追加1分。而洋基明星左投羅冬(Carlos Rodón)交出6.2局賞5K的無失分好投,讓條紋軍前7局打完以3比0領先。

第8局洋基派D.威廉斯登板投球,1出局後丟保送、被敲1安,讓教士攻佔一、二壘。D.威廉斯這時三振教士強打小塔提斯(Fernando Tatis Jr.),而小塔提斯不滿該打席好球帶的判決,他向主審強森(Adrian Johnson)抗議後遭驅逐出場,教士總教練席爾特(Mike Shildt)也上場抗議,同樣也被驅逐出場。

洋基投手D.威廉斯。(資料照,法新社)

但D.威廉斯接著又丟出保送,讓教士隊2出局攻占滿壘,洋基這時讓終結者威佛(Luke Weaver)提前登板救火失敗,被教士球星馬查多(Manny Machado)敲帶有2分打點的二壘安打,接著柏格茲(Xander Bogaerts)擊出帶有2分的適時安打,教士單局灌進4分逆轉戰局。

教士後援大將艾斯查德(Jeremiah Estrada)、終結者蘇亞雷斯(Robert Suarez)各投1局無失分,幫助教士贏得勝利,教士收下6連勝,目前以23勝11敗居國聯西區第二。

D.威廉斯此戰投0.2局被敲1安、丟2次保送,失掉3分,另送出2次三振,賽後防禦率增至10.03,每局被上壘率高達1.97。威佛投0.1局被敲2安,失掉1分自責,這是威佛今年首次掉分,吞本季首敗、同時也是他本季首次砸鍋。

