晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》台美混血球星卡洛爾炸裂！ 全壘打數並列國聯第二多

2025/05/06 13:47

MLB》台美混血球星卡洛爾炸裂！ 全壘打數並列國聯第二多卡洛爾。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天首局擊出陽春砲，全場4打數敲2安，但他在第9局遭再見三振，響尾蛇最終在主場以4比5敗給大都會。響尾蛇近4戰吞3敗，目前以18勝17敗排國聯西區第四。

卡洛爾開賽擊出首局首打席全壘打，本季第10轟出爐，與隊友蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）並列國聯第二多，僅次於費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的11轟。

大都會打線第4局靠阿隆索（Pete Alonso）的逆轉兩分砲超前比數第7局大都會球星林多（Francisco Lindor）轟出三分砲，把比分擴大至5比1領先。響尾蛇8局下靠奈勒（Josh Naylor）、蘇亞雷斯的適時安，單局追回3分。

大都會球星林多開轟。（美聯社）大都會球星林多開轟。（美聯社）

大都會守護神狄亞茲（Edwin Diaz）9局下登板關門，響尾蛇首名打者湯瑪斯（Alek Thomas）靠阿隆索的傳球失誤上壘，但湯瑪斯試圖盜二壘，被大都會捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）阻殺出局。狄亞茲解決響尾蛇明星游擊手帕多摩（Geraldo Perdomo），接著3球三振卡洛爾，讓大都會贏得比賽。

卡洛爾全場4打數2安包含1轟，跑回2分，三振、保送各1次，賽後打擊率2成87，整體攻擊指數（OPS）為0.945。響尾蛇先發投手尼爾森（Ryne Nelson）主投4.1局失2分吞本季首敗。

大都會先發投手坎寧（Griffin Canning）主投5局失1分，收本季第5勝。狄亞茲1局無失分收本季第8次救援成功。大都會贏球後中止近期2連敗，目前以23勝13敗居國家聯盟東區龍頭。

大都會守護神狄亞茲。（美聯社）大都會守護神狄亞茲。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中