MLB》台美混血球星卡洛爾炸裂！ 全壘打數並列國聯第二多

卡洛爾。（美聯社）



張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天首局擊出陽春砲，全場4打數敲2安，但他在第9局遭再見三振，響尾蛇最終在主場以4比5敗給大都會。響尾蛇近4戰吞3敗，目前以18勝17敗排國聯西區第四。

卡洛爾開賽擊出首局首打席全壘打，本季第10轟出爐，與隊友蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）並列國聯第二多，僅次於費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的11轟。

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大都會打線第4局靠阿隆索（Pete Alonso）的逆轉兩分砲超前比數第7局大都會球星林多（Francisco Lindor）轟出三分砲，把比分擴大至5比1領先。響尾蛇8局下靠奈勒（Josh Naylor）、蘇亞雷斯的適時安，單局追回3分。

大都會球星林多開轟。（美聯社）

大都會守護神狄亞茲（Edwin Diaz）9局下登板關門，響尾蛇首名打者湯瑪斯（Alek Thomas）靠阿隆索的傳球失誤上壘，但湯瑪斯試圖盜二壘，被大都會捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）阻殺出局。狄亞茲解決響尾蛇明星游擊手帕多摩（Geraldo Perdomo），接著3球三振卡洛爾，讓大都會贏得比賽。

卡洛爾全場4打數2安包含1轟，跑回2分，三振、保送各1次，賽後打擊率2成87，整體攻擊指數（OPS）為0.945。響尾蛇先發投手尼爾森（Ryne Nelson）主投4.1局失2分吞本季首敗。

大都會先發投手坎寧（Griffin Canning）主投5局失1分，收本季第5勝。狄亞茲1局無失分收本季第8次救援成功。大都會贏球後中止近期2連敗，目前以23勝13敗居國家聯盟東區龍頭。

大都會守護神狄亞茲。（美聯社）

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