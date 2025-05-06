晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》台北城市路跑賽9/14開跑 日本奧運名將來台分享也會參賽

2025/05/06 12:58

台北城市路跑賽今舉行報名記者會。（官方提供）台北城市路跑賽今舉行報名記者會。（官方提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025 Panasonic台北城市路跑賽將於9月14日在總統府前開跑，全新視覺將「家」的概念擴大到整個城市，同時打造「小綠人一家」的全新IP角色，並邀請運動名人田中千繪擔任賽事宣傳大使，而賽事報名自今天起全面開放，至7月17日截止。

作為每年跑季搶先場、被眾多跑友視為開學跑的台北城市路跑賽，而該場賽事在7到9月以環保淨街為題的跑聚，更特別邀請到前倫敦奧運5千及1萬公尺日本國家代表、現任日本松下女子田徑隊的吉川美香教練來台，在賽前舉行一場5公里的Shakeout Run及分享會，讓跑者近距離與頂尖田徑好手交流學習，屆時吉川教練也將下場參加12.5公里的比賽。

吉川美香在選手時期就是日本代表隊的常客，2007在大阪舉行的世界田徑錦標賽1千5百公尺項目，2012年倫敦奧運5千公尺、1萬公尺兩項，都以日本代表的身份參賽。

來台發展十多年終於在去年取得「永久居留證」的田中千繪，早就把台灣當成自己第二個家，近年迷上跑步的她已陸續跑完不少台灣、日本的馬拉松賽事，運動對現在的田中千繪而言，就像吃飯那樣已經成為日常生活的一部分。雖然這次將以掛牌嘉賓的身份在終點為跑者們掛牌，但田中千繪依舊希望號召跑者們一起參加3公里的全家歡樂組，一起體驗跑步的樂趣，至於田中千繪的家人們有沒有機會一起來跑？田中千繪笑而不答。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中