路跑》台北城市路跑賽9/14開跑 日本奧運名將來台分享也會參賽

台北城市路跑賽今舉行報名記者會。（官方提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025 Panasonic台北城市路跑賽將於9月14日在總統府前開跑，全新視覺將「家」的概念擴大到整個城市，同時打造「小綠人一家」的全新IP角色，並邀請運動名人田中千繪擔任賽事宣傳大使，而賽事報名自今天起全面開放，至7月17日截止。

作為每年跑季搶先場、被眾多跑友視為開學跑的台北城市路跑賽，而該場賽事在7到9月以環保淨街為題的跑聚，更特別邀請到前倫敦奧運5千及1萬公尺日本國家代表、現任日本松下女子田徑隊的吉川美香教練來台，在賽前舉行一場5公里的Shakeout Run及分享會，讓跑者近距離與頂尖田徑好手交流學習，屆時吉川教練也將下場參加12.5公里的比賽。

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吉川美香在選手時期就是日本代表隊的常客，2007在大阪舉行的世界田徑錦標賽1千5百公尺項目，2012年倫敦奧運5千公尺、1萬公尺兩項，都以日本代表的身份參賽。

來台發展十多年終於在去年取得「永久居留證」的田中千繪，早就把台灣當成自己第二個家，近年迷上跑步的她已陸續跑完不少台灣、日本的馬拉松賽事，運動對現在的田中千繪而言，就像吃飯那樣已經成為日常生活的一部分。雖然這次將以掛牌嘉賓的身份在終點為跑者們掛牌，但田中千繪依舊希望號召跑者們一起參加3公里的全家歡樂組，一起體驗跑步的樂趣，至於田中千繪的家人們有沒有機會一起來跑？田中千繪笑而不答。

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