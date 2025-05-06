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MLB》開季打擊手感不佳 太空人強打右手發炎進傷兵名單

2025/05/06 14:02

阿瓦瑞茲。（資料照，美聯社）阿瓦瑞茲。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人在今天與釀酒人的比賽前宣布，陣中強打阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）因右手發炎，被放入10天傷兵名單，並從美國時間3日開始計算。

阿瓦瑞茲上一次的出賽是美國時間2日對上白襪的首戰，後面兩戰的比賽都沒有上場，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，雖阿瓦瑞茲說今天手的感覺好多了，但球團希望他有更多的時間讓手完全復原，並在今天就坐飛機回到休士頓進行檢查，「我們必須確保他健康，我認為他需要幾天休息會對他比較有幫助，希望我們在主場作戰時能迎接他回來。」

目前27歲的阿瓦瑞茲，本季迎來生涯第7個球季，前6年繳出相當出色的表現，總計629場出賽，打擊三圍.298/.390/.583，標準化進攻指數（OPS+）高達166，外帶164發全壘打與466分打點，並自2022年起連續3年入選明星賽。

然而今年開季至今阿瓦瑞茲的進攻表現下滑，目前出賽29場，打擊率與整體進攻指數（OPS）分別為.210與.646，另有3轟與18打點。

太空人從3A拉上捕手薩拉札（César Salazar），薩拉札今年在3A共出賽21場，敲出2支全壘打並進帳7分打點，打擊率.197。

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