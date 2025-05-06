NBA季後賽》塞爾提克投丟45顆三分球太慘 布朗坦言不能只投三分

塞爾提克球星J.布朗（右）。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽東部準決賽首戰，塞爾提克今天浪費全場最多20分的領先，整場三分球投丟45顆，綠衫軍最後在延長賽以105比108敗給尼克，系列賽陷入0比1的劣勢。塞爾提克球星J.布朗（Jaylen Brown）坦言，「在對手氣勢起來的時候，我們不能只是隨意出手三分。我覺得我們下半場太過安於現狀。」

塞爾提克全場三分球60投僅15中、投丟45顆，寫下季後賽單場最糟紀錄。其中，J.布朗全場三分球10投1中，塔圖姆（Jayson Tatum）15投4中，D.懷特（Derrick White）16投5中，J.哈勒戴（Jrue Holiday）7投2中，

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「有些球出手感覺不錯，有些球則是我們可能出手有點勉強。」J.布朗賽後表示，「我們的節奏和時機確實有點亂掉，我們有許多很好的空檔，今天（投太多三分）可能真的有些道理。」

塞爾提克球星塔圖姆（左）。（路透）

根據《ESPN》的數據顯示，塞爾提克此戰有45次無人防守的情況出手三分球，卻投丟多達32顆。這麼多次的三分球出手數，讓塔圖姆也說，「當然，事後來看，如果能重來，我們可能會選擇更多切入，因為今天投丟很多球。你總是可以事後檢討，看看自己應該做出什麼不同的事情。」

塞爾提克在第三節中一度握有20分領先，但接下來28顆三分球出手僅中3顆，這段期間只獲得6次罰球機會，給了尼克隊反撲機會。

J.布朗坦言，不能只是投三分球想打斷對方氣勢，「你要去製造犯規、切到禁區、衝擊籃框，或許可以拿下簡單的兩分，你命中一些罰球，接著下一顆三分球可能會感覺好一些。」

綠衫軍教頭總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）認為，「我看重的是過程和出手的品質，而且我們出手品質是高的。確實有8次到10次出手是可以更好。」

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