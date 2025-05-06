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全中運》宜蘭拿下14金 陳潔安沉寂1年養傷奪雙金

2025/05/06 14:35

宜蘭縣政府今年在全國中等學校運動會中，拿下14金、7銀及16銅成績，各選手齊聚縣政大廳接受表揚。（記者王峻祺攝）宜蘭縣政府今年在全國中等學校運動會中，拿下14金、7銀及16銅成績，各選手齊聚縣政大廳接受表揚。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今年在全國中等學校運動會中，拿下14金、7銀及16銅成績，其中代表中道中學出賽的陳潔安，去年因傷錯過賽事，沉寂1年養傷後，今年順利在田徑場上奪下2金，今天與其他選手接受縣府表揚。

宜蘭今年總計32所國高中職、416名選手，參加全中運18種類單項競賽，其中宜蘭重點發展水上運動項目包辦11面金牌，包括輕艇項目囊獲4金、1銀、1銅；划船7金、2銀、2銅。另，田徑項目也榮獲3金、4銅。

代表中道中學出賽的陳潔安，去年因傷錯過全中運，忍受1年復健之痛與克服心理障礙後，今年在田徑場上為自己奪下800公尺與1500公尺雙面金牌，堅毅不拔精神，展現運動家不屈不撓的態度。她說，感謝宜蘭栽培，雖拿下雙金，但成績不甚理想，還有蠻大進度空間，希望下次表現會更好。

另外，吳沙國中李彥鞍則在輕艇競速項目中，勇奪3面金牌，並於靜水標桿上也為自己拿下1面銀牌，成為賽場上最耀眼選手。宜蘭縣代理縣長林茂盛說，感謝選手的努力付出及教練的培育，未來會繼續爭取相關補助及設施，提升競技運動的水平。

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