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NBA季後賽》領先3分祭犯規戰術卻遭金塊準絕殺 雷霆教頭說分明

2025/05/06 15:15

雷霆總教練達格諾。（法新社）雷霆總教練達格諾。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部準決賽首戰，雷霆在末節讀秒階段領先3分時採取犯規戰術，但金塊關鍵4罰全進，而雷霆中鋒霍倫格姆（Chet Holmgren）卻投丟兩罰，反讓金塊前鋒A.戈登（Aaron Gordon）投進準絕殺三分球，讓雷霆在G1首戰以119比121輸球，系列賽陷入0比1的落後。雷霆總教練達格諾（Mark Daigneault）賽後表示，不後悔使用犯規戰術。

雷霆在末節剩下最後13.2秒時領先3分，當時雷霆採取犯規戰術的策略，先對金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）犯規，約基奇兩罰全進，雷霆這時喊出暫停部屬攻勢，接著讓雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）跑出空檔灌籃得分。雷霆接著再對A.戈登犯規，而A.戈登同樣也是兩罰全進。

金塊也祭出犯規戰術，讓霍倫格姆站上罰球線，例行賽罰球命中率75.4％的霍倫格姆，卻在末節剩下9.1秒時兩罰都不進，讓金塊C.布朗（Christian Braun）搶到籃板，並讓魏斯布魯克（Russell Westbrook）持球快速推進，A.戈登接獲魏斯布魯克傳球，讓他在剩下3.1秒砍進逆轉三分彈，雷霆最後輸掉比賽。

金塊A.戈登投進關鍵三分球。（法新社）金塊A.戈登投進關鍵三分球。（法新社）

「今晚的結果不如我們所願，但這個策略過去對我們很有用。」達格諾賽後受訪表示，「我們會繼續檢討和從中學習，但我不認為這是我們輸球的原因。」

達格諾認為，領先3分就執行犯規戰術，這是他的責任，「問題在於我們出手太早了，這大概是這次要檢討的部分，但這不關選手們的事，他們只是按照我說的去執行。」

金塊全場抓63顆籃板，包含21顆進攻籃板，比起雷霆團隊43顆籃板還高出許多。

達格諾指出，雷霆隊在防守上的鬆懈，以及籃板球的問題，是導致比賽輸球的關鍵，「雙方在攻防兩端的執行力，他們今天抓很多進攻籃板，給了自己二次進攻機會，而我們在最後階段的進攻端執行力，我們可以做得更好。」

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