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NBA季後賽》重回雷霆主場仍受愛戴 魏少紀錄夜助金塊逆轉勝吐心聲

2025/05/06 18:20

魏斯布魯克。（法新社）魏斯布魯克。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天靠著戈登（Aaron Gordon）砍進準絕殺三分球，以121：119逆轉雷霆，搶下西部準決賽首勝。而此役另一大看點就是36歲前MVP魏斯布魯克（Russell Westbrook）重返老東家雷霆主場，當他以替補上陣時，受到全場球迷愛戴。

魏斯布魯克生涯最巔峰的11年都奉獻給雷霆，即便已離開奧克拉荷馬多年，當地球迷仍將他視為英雄。今年季後賽金塊與雷霆在次輪相遇，魏少也自2018-19賽季後再度回到此地打季後賽（2019-20賽季在泡泡聯盟）。今天魏少在首節剩5分17秒時上場，馬上受到全場雷霆球迷熱烈歡呼。

魏斯布魯克此役貢獻良多，全場13投7中拿18分，以2982分上升至歷史季後賽得分榜第30名，同時也是史上季後賽得分第5高的控球後衛，並在決勝節最後冷靜做出判斷，將球傳給左邊底角空檔的戈登完成準絕殺。賽後談到這記關鍵助攻，魏斯布魯克表示他看見雷霆中鋒霍倫格姆（Chet Holmgren）還在籃下，自己的工作就是推進並把球傳出去，而戈登出手瞬間，他就知道這球會進。

魏斯布魯克慶祝比賽勝利。（法新社）魏斯布魯克慶祝比賽勝利。（法新社）

對於自己仍受到雷霆球迷愛戴，魏斯布魯克總是心懷感激，「感謝他們在我還年少輕狂時給我機會、如此信任我，但就像我說過的，我想他們愛我的真正原因，是我天生俱來的競爭本能與精神。我會繼續為我的球隊付出一切，球迷的愛永遠不會消失。」

魏斯布魯克本季加入兩年前曾奪冠的金塊，成為板凳重要支柱，談到這支球隊的冠軍基因，魏斯布魯克表示，賽季到了此時必須特別仰賴這些經驗，能成為這支球隊的一份子也讓他感到自豪。而今天雷霆球迷在戈登三分破網後頓時鴉雀無聲，魏少百感交集，「我也曾是這裡輸球的主隊，但我很高興我們拿下1勝，還有3場要贏。」

魏斯布魯克。（路透）魏斯布魯克。（路透）

回憶起過去在奧克拉荷馬打季後賽的時光，魏斯布魯克笑著回答：「球迷超吵！今天他們也很大聲，但我們當時吵多了！」被問及2012年打進總冠軍戰的雷霆與現在的雷霆交手，誰能獲勝？魏少給出招牌回應：「當然是我們贏！我不知道幾場能拿下，但鐵定是我們贏！我永遠不會說我們輸，你在問我前就該知道我的答案了！」

金塊本季歷經換帥風波，球隊氣氛一度動盪不安，但進入季後賽後也用表現消除外界疑慮。魏斯布魯克表示，球隊經歷取許多起伏，但總是能吸取錯誤帶來的教訓並立即做出修正，隊友間持續保持良好溝通、不互相指責，才是能繼續往前走的關鍵。

魏斯布魯克。（歐新社）魏斯布魯克。（歐新社）

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