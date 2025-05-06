左起泓德能源總經理周仕昌、董事長謝源一、文化大學校長王子奇、三重高中校長曾慧媚。（文化大學提供）

〔體育中心/綜合報導〕鷺江國中、三重高中以及文化大學划船隊，是一條完整的三級運動隊伍發展體系，孕育不少好手，現在又有泓德能源加入贊助行列，讓划船隊更無後顧之憂，在賽道上全力衝刺爭取佳績，培養更多人才。

泓德能源與文化結緣頗早，去年就低調支持奧運拳擊國手林郁婷征戰2024年巴黎奧運，今年則開始贊助划船隊，提供新台幣45萬元的贊助金，並於6日在文化大學舉行贊助儀式，3校校長與文化划船隊成員都一起出席。

請繼續往下閱讀...

泓德能源董事長謝源一、總經理周仕昌也親自出席，謝源一強調，台灣選手潛力驚人，合作將進一步擴大培育能量。

代表泓德能源致詞的周仕昌，本身是文化體育系校友，他表示泓德能源近年來企業發展有所成就，秉著回饋社會的企業責任，有機會與董事長一起回饋母校、支持運動發展。

文化大學校長王子奇表示，鷺江國中、三重高中划船隊與文化大學有很緊密的連結，「三級體系不僅串聯資源，更全程守護選手，目標是培育登上奧運頒獎臺的台灣之光。」

王子奇進一步指出：「划船運動不僅展現體能與團隊精神，也是培養未來領袖的搖籃，文化運動教練所導入運動科學團隊，提供運動傷害防護、個人化精準訓練量監控及肌力體能提昇等全方位支援，並量身打造競技學業雙軌計畫，與企業一同為培育人才而努力。」

三重高中校長曾慧媚提到，感謝泓德能源看見基層運動推展的努力，划船在新北並非屬於熱門運動，軟硬體經營上有其條件限制，企業的贊助能給予更多照顧，「三級合作讓選手無縫接軌，提升訓練品質。」

鷺江國中校長張俊峰則說，划船是鷺江兩大重點發展運動之一，從公部門獲得的資源有限，泓德能源可以提供協助，也傳遞了正向能量，給予划船隊更多支援，「專業環境將激發年輕選手潛力。」

鷺江國中划船隊教練林佳蓉也感謝泓德能源的支援，贊助的不只是金錢而已，在有充足後盾的情況下，選手更能心無旁騖備戰，對自己未來的目標更明確。

泓德能源攜手文化大學，共築划船人才培育新里程贊助三級划船隊伍。（文化大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法