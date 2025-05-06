MLB》本季首次MVP預測！美聯「法官」獨占鰲頭、大谷僅排國聯第3

大聯盟官網今年首次MVP預測。（取自大聯盟官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今年首次的MVP預測，找來46位專家進行投票，其中美聯部分，洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）毫無懸念排第1；而國聯呈現大亂鬥局勢，道奇日本巨星大谷翔平只排第3名。

美聯前5名MVP候選人分別為洋基賈吉、皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）、紅襪柏格曼（Alex Bregman）、水手羅里（Cal Raleigh）與守護者拉米瑞茲（José Ramírez）。其中賈吉包辦46張第一名選票，獲得全票殊榮。

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至於國聯前5名則為教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、大都會阿隆索（Pete Alonso）、道奇大谷翔平、小熊塔克（Kyle Tucker）以及響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）。其中小塔提斯獲得16張第一名選票，阿隆索17張、大谷8張、塔克4張。

賈吉截至昨天的打擊率高達0.423，多項數據還領先全聯盟，因此官網也直言，賈吉包辦所有第一名選票毫不意外；至於大谷翔平，季初就被看好拿下生涯第4座MVP，雖然目前打擊數據不像去年如此驚人，但仍有機會挑戰單季「40轟40盜」。

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