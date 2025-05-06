日職》火腿球星「解凍」拿魚雷棒開轟！新庄監督卻說：這樣不好啦...

清宮幸太郎。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕日本火腿球星清宮幸太郎日前因守備失誤遭冷凍，今天回歸先發繳出單場5支2、包含二壘安打與全壘打的好表現，幫助球隊以7：3擊敗歐力士。值得一提的是，清宮幸太郎今天使用近期正夯的「魚雷棒」開轟，然而新庄剛志監督賽後卻直言：「這樣的打擊方式其實不好啦...」

清宮幸太郎在3日對西武的比賽中發生失誤而遭拔除先發，今天重返先發打線敲出本季第3轟，幫助球隊擴大領先。新庄監督說道：「因為他失誤讓球隊添麻煩，我讓他坐了2場板凳，希望他能好好反省。我要讓他意識到，守備才是第一優先，打擊是其次。這樣他打擊時反而能比較放鬆，今天有達到預期表現，我很開心。」

請繼續往下閱讀...

而這發全壘打也是清宮首次用「魚雷棒」開轟，不過新庄監督表示自己其實沒太大興趣，但還是進行分析：「這種球棒的中心最粗，往前端變細。像松本君（松本剛）、清宮君這樣，都是用普通打擊方式擊球，結果打到靠近握把，才讓魚雷棒的設計發揮效果。但如果目標是打到甜蜜點，反而用這種球棒沒什麼意義，這方面的感覺應該不容易掌握吧。」

新庄監督接著笑著說道：「清宮君今天會用魚雷棒打出開轟，就代表他其實被投手擠壓到了。也就是說，他今天的打擊方式其實不太好。我自己沒用過這種球棒，不太清楚，但反正結果是好的啦！」

隨著魚雷棒在大聯盟流行，也有越來越多日職打者開始嘗試，對此新庄監督表示：「我覺得真正會打、打得到甜蜜點的打者，其實根本不需要用魚雷棒。不過也沒關係，說不定最後會做出那種甜蜜點剛好在握把上方、完全不會震手的球棒，也挺不錯的嘛！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法