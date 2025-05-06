MLB》開季前才簽小聯盟約延續生涯！35歲前道奇明星右投宣布退役

史崔普林。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕35歲前道奇明星右投史崔普林（Ross Stripling）今天在社群媒體發文宣布退休，結束9年大聯盟生涯。

史崔普林在2012年被道奇選中，2016年完成大聯盟初登板，2018年生涯首度，也是唯一一次入選明星賽，整季史崔普林累積8勝6敗，防禦率3.02。在2020年的縮水賽季，史崔普林在僅投7場先發後就被交易到藍鳥。該年最終道奇奪冠，史崔普林也因此獲得一枚世界大賽冠軍戒指。

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2023年史崔普林與巨人簽下2年2500萬美元合約，但表現不佳，休季被交易至運動家，但成績依舊未起色，合計2年在灣區出賽44場（25場先發），防禦率高達5.68，雖然今年季前和皇家簽下小聯盟合約延續生涯，但未能進入開季名單，最終選擇離隊。

總計史崔普林9年大聯盟生涯出賽248場，共投846.1局飆出741次三振，防禦率4.17，累積40勝54敗、11個中繼點與4次救援成功。史崔普林在社群寫下：「感謝以任何形式參與我棒球生涯的所有人，是你們幫助我成為最好的球員。這是一段無比光榮的旅程，我能心滿意足地離開棒壇，我感到十足幸運。現在我很期待回歸家庭，展開人生的下一篇章。」

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