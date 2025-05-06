TPBL》攻城獅全「原」出擊 YAMAHA LION LOKAH原住民主題週登場

攻城獅全「原」出擊 YAMAHA LION LOKAH原住民主題週正式登場。（球隊提供）

〔體育中心/綜合報導〕新竹御嵿攻城獅球團將於5月10日至5月11日進行本季主場最終戰「YAMAHA LION LOKAH原住民主題週」，分別迎戰福爾摩沙夢想家、高雄全家海神。“LOKAH”在泰雅族語中意為加油，並有期許對方幸福與努力生活的含意。新竹縣為泰雅族人口重鎮，而攻城獅陣中三位原住民球員，比勇（高國豪）、鐵木·洛西（田浩）、蘇彥·亞威（盧冠軒）將是本次主題活動主角，三位原住民球員也攜手參與活動主視覺拍攝。球團長期投入原住民文化推廣，曾深入司馬庫斯部落、新竹縣五峰鄉舉辦偏鄉籃球營。這次更希望透過主題活動，搭建原住民文化與大眾之間的橋樑，讓更多人看見並認識臺灣原住民文化。

盧冠軒披上泰雅族服攜手高國豪、田浩演繹隊史首款原住民主題球衣

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攻城獅球團於季前曾至新竹縣尖石鄉葛菈拜民族實驗小學進行校園活動，此次雙方再度攜手合作。在學校原住民老師的協助下，將校內泰雅族傳統竹屋、穀倉、瞭望台等建築打造為還原度極高的場景。盧冠軒也身披泰雅族傳統族服、高國豪與田浩則身穿原住民主題球衣，整體視覺散發出濃厚部落氛圍。

攻城獅球團更是首次推出原住民主題球衣，球團特別邀約新竹縣花園國小原住民孩童親手繪製球衣底稿，並從孩子的作品中取材。在球衣內融入泰雅族圖騰象徵，包含祖靈之眼的「菱紋」與象徵通往彩虹橋之路的「橫條紋」，將泰雅族傳統元素完美結合。而三位原住民球員的比賽版球衣將會印上族名，還會在左胸口印有自己所屬原住民族的圖騰，展現尊重與榮耀。原住民主題球衣單件售價為$1,680，將於賽事現場、攻城獅官方商城正式開賣。

攻城獅主場吹起原民風 盼帶領獅紫軍認識原民文化

攻城獅球團於「YAMAHA LION LOKAH原住民主題週」邀請優秀原住民歌手與孩童為活動揭開序幕。5月10日由阿美族、魯凱族混血歌手吱吱 郭芝吟擔任開場、中場表演嘉賓。除此之外，當日還有新光國小司馬庫斯分班孩童帶來開場舞蹈表演。5月11日則由賽德克族實力派唱將李芷婷擔綱表演嘉賓。本週末只要穿著原住民族服或出示原住民身分證明，即可兌換門票兩張，數量有限，發完為止。

除了開場表演嘉賓外，球場內外也充滿原住民文化元素。球團特別與財團法人原住民族語言研究發展基金會合作，將賽況大螢幕圖卡以賽考利克泰雅語呈現。攻城獅球團希望能透過職業運動影響力，全力推廣原住民傳統文化。除了族語外，球團也力邀財團法人原住民族文化事業基金會、新竹縣政府原住民族行政處到攻城獅主場，場內外也將會有豐富原住民主題活動，包含原住民服飾體驗、紋面體驗、傳統樂器體驗。

YAMAHA車主千萬別錯過 憑機車鑰匙就有機會參加兩日中場活動

本次LION LOKAH主題日由YAMAHA冠名合作，兩日中場活動分別是「YAMAHA LOGO SHOT挑戰」、「YAMAHA技術挑戰賽」。賽前只要憑YAMAHA機車鑰匙至球迷服務處，即有機會兌換LOGO SHOT挑戰、技術挑戰賽參加資格，名額有限，換完為止。

球團也特別在兩日賽前規劃「Muse Girls一日限定後座合照會」，將由當日Muse Girls採「抽鑰匙」方式抽出幸運球迷，被抽出的獅紫軍可與慕獅女孩同坐於機車上合照。當日於2F官方商品部購買原住民主題球衣，即有機會獲得合照會號碼牌，每日限量20位，換完為止。

另外，YAMAHA LION LOKAH主題週將是攻城獅本季最後一次主場賽事，球團將於5月11日賽後舉辦「球迷感謝會」。當日於2F官方商品部消費滿1000元，即有機會獲得賽後球迷感謝會號碼牌，限量100位，換完為止。球團將安排總教練與球員們向球迷朋友分享征戰賽季的真心話，活動尾聲將是全隊簽名會。歡迎獅紫軍把握機會參與一年一度的球迷感謝會！

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